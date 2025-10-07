Garamendi inaugurará el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha que la Empresa Familiar organiza en Toledo

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en una imagen de archivo. Juanma Serrano Europa Press Santander

La asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha celebrará este jueves, 9 de octubre, su XII Foro de Economía de Castilla La Mancha en la Quinta de Amando (Toledo) con la participación, entre otros, del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

La intervención del líder nacional de la patronal consistirá en una ponencia, que tendrá lugar tras la recepción de asistentes, titulada 'Prioridades económicas de la empresa española en el actual contexto económico'.

La jornada continuará con una charla sobre el legado familiar a cargo de Jacobo Hornedo, CEO de AON Spain.

Aprovechando la pausa para el café tanto Hornedo como Rafael Ruiz, presidente de la asociación Empresa Familiar de Castilla-La Mancha atenderán a los medios de comunicación.

Presidenta de la AIReF

La jornada se retomará con otra ponencia a cargo de Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que girará en torno al crecimiento y la política fiscal, ingredientes necesarios para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Por último, la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Ángela González, presentará los datos del estudio 'La Empresa familiar de Castilla-La Mancha: Características, valores, comportamiento estratégico y resultados' correspondientes al año 2025.

El acto de clausura correrá a cargo de Rafael Ruiz, Jacobo Hornedo y Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha.