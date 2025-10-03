El presidente de Fedeto vincula siniestralidad con absentismo: "Aumenta la presión del que sí trabaja"

Ángel Antonio Arribas, presidente de Fedeto, durante la presentación de la Feria del Vehículo de Ocasión en Toledo.

El presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Javier de Antonio Arribas, ha vinculado este viernes el absentismo laboral fraudulento con el aumento de la siniestralidad laboral en las empresas.

Durante el encuentro 'La sociedad clave', organizado por el lobby de detectives privados de España en Toledo, ha asegurado que la ausencia de trabajadores "aumenta la presión" de los que permanecen.

"Pasa factura tanto en lo emocional como en lo físico. Esto no se nos puede escapar que también puede ser motivo de un aumento de los accidentes laborales", ha subrayado.

Ante un colectivo que como parte de su trabajo figura perseguir el fraude de los trabajadores, ha cifrado su coste en "cerca de 33.000 millones de euros" para las empresas y que además perjudica de manera frontal su productividad.

A la hora de cuantificar el absentismo, ha señalado que tanto la AiREF como el Banco de España, señalan que "1,5 millones de trabajadores no van a trabajar a diario".

De Antonio ha insistido que "desde el punto de vista de la productividad y la competitividad" se trata de algo "insostenible" además de denunciar "importantes fallos estructurales en el mercado de trabajo que hacen que se esté desarrollando una cultura de fraude en las empresas".

Rigidez del mercado laboral

Entre esas carencias ha hablado de la "rigidez" del mercado laboral que "impide tomar medidas cuando se demuestra el fraude".

Por eso ha lamentado que administración y sindicatos "no le prestan suficiente atención" llegando incluso a "negar" este fenómeno pese a que a la larga se traduzca en un "factor inflacionista" que termina repercutiendo en el ciudadano.

"Reclamamos que se ponga fin a este fenómeno. Al igual que se pone especial énfasis en la inspección laboral para sancionarnos, se ponga también en control el absentismo laboral. Que la inspección médica funcione con efectividad y que hagan caso a nuestras demandas de que sean las mutuas las que se incorporen al sistema de altas médicas. Sería fundamental y ayudaría a descongestionar los servicios médicos", ha zanjado.