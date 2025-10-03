Eurocaja Rural traslada al Gobierno de Cantabria su compromiso con la región y su modelo de banca cercana

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el director general, Víctor Manuel Martín López, han mantenido este viernes un encuentro institucional con el consejero de Economía, Hacienda, Financiación y Fondos Europeos de Cantabria, Luis Ángel Agüeros Sánchez, en el que han compartido la vocación de servicio de la entidad y su apuesta por contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad.

Durante la reunión, los responsables de la cooperativa de crédito han recordado la reciente apertura de su primera oficina en Santander, en la calle Burgos, y han destacado el avance del plan de expansión que Eurocaja Rural está desplegando en nueve comunidades autónomas y 23 provincias, con más de 495 oficinas y 1.300 profesionales.

Han subrayado, además el modelo de banca universal de la entidad, basado en la atención personalizada, el asesoramiento profesional y el trato cercano.

Asimismo, han puesto en valor el compromiso social de Eurocaja Rural a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción, citando como ejemplo el respaldo a la asociación cántabra CanELA, dedicada a mejorar la vida de las personas afectadas por ELA, y que será beneficiaria de la Carrera Solidaria Contra la ELA organizada por la Fundación para este domingo 5 de octubre.

El consejero cántabro ha agradecido la visita y la predisposición de Eurocaja Rural para colaborar con las instituciones y atender las necesidades de los ciudadanos.