La saturación de la red eléctrica hace perder inversiones y frena el crecimiento de Castilla-La Mancha, según CECAM

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) ha expresado su "seria preocupación por la limitada capacidad de las redes eléctricas", una problemática que está "frenando inversiones empresariales y comprometiendo el desarrollo económico en nuestra región, así como en el resto del país", según ha informado la patronal en una nota de prensa.

Los empresarios castellanomanchegos han advertido de que la saturación de las infraestructuras eléctricas supone "un serio impedimento para conectar nuevos proyectos industriales, lo cual limita significativamente la competitividad y el desarrollo empresarial en la región".

En este sentido, han recordado que "las empresas no pueden enfrentar restricciones que limiten su expansión y la realización de nuevos proyectos" y que es "fundamental que Castilla-La Mancha cuente con una infraestructura eléctrica suficiente para garantizar el futuro de la industria, la movilidad y las inversiones del tejido empresarial".

Sin nudos disponibles

Según los datos ofrecidos por CECAM, "el 85% de los 445 puntos de conexión (nudos) de la red de distribución en Castilla-La Mancha ya operan al máximo de su capacidad, lo que impide incorporar nueva potencia eléctrica, no habiendo ya nudos disponibles en tres de las cinco provincias de la región".

La patronal ha señalado que esta falta de capacidad en la red "frena directamente el avance económico de la comunidad y dificulta tanto la consolidación y ampliación de las empresas actuales como la atracción de nuevos proyectos industriales que traerían consigo la generación de empleo".

Y ha añadido que esta situación "empuja a las inversiones a buscar destinos alternativos, no solo fuera de nuestra región, sino también de nuestro país al ser un problema generalizado, con infraestructuras más preparadas y un suministro eléctrico garantizado".

Actuar con urgencia

Desde CECAM han instado a las autoridades competentes a "actuar con urgencia, promoviendo inversiones que permitan modernizar y ampliar la red eléctrica, de manera que las empresas puedan desarrollarse y crecer sin restricciones a la par que hacer más eficiente la actual red".

La organización también ha advertido de que "esta situación puede obstaculizar el aprovechamiento del impulso que nuestra región ha hecho hacia las energías renovables", ya que "su potencial para atraer industria y generar empleo se verá limitado si no se acompaña de una infraestructura eléctrica adecuada y suficiente".

Finalmente, CECAM ha lamentado que "una infraestructura clave como es el suministro energético no actúe como un factor de atracción de inversiones, sino más bien al contrario, ahuyente proyectos de inversión y limite la capacidad de las empresas de nuestra región".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lleva meses alertando sobre este "cuello de botella" energético en la región. Hace un año pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una solución durante la reunión que ambos mantuvieron en la Moncloa.

El pasado mes de septiembre, el Gobierno presentó las grandes líneas de la Planificación Eléctrica 2026-2030, además de un borrador de Real Decreto con nuevas inversiones para modernizar la red. Un plan que amplía el límite de inversiones para las redes eléctricas un 62 % con más de 11.000 millones de euros entre distribución y transporte.