Fundación SOLISS y CIEES refuerzan su compromiso con la inclusión laboral mediante una formación dual en Toledo

La Fundación SOLISS y la Fundación CIEES han puesto en marcha un nuevo itinerario de formación profesional dual destinado a personas con especiales dificultades de acceso al empleo, ya sea por motivos de discapacidad o por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.

El curso, titulado 'Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos' tiene una duración total de 240 horas, repartidas en 120 horas de formación teórica y otras 120 de capacitación práctica en entornos laborales ordinarios.

Para ello, se cuenta con la colaboración de ocho empresas del sector hostelero y turístico de la provincia de Toledo.

Formacion Soliss

En esta edición, un total de doce personas procedentes de diferentes localidades de la provincia participan en la acción formativa, que supone una oportunidad real de adquirir competencias adaptadas a las demandas actuales del mercado laboral.

Formación dual

Con el fin de conocer de primera mano la experiencia del alumnado, el presidente de Fundación CIEES, Andrés Martinez, y el director de Fundación SOLISS, César María Duro, visitaron el aula donde se desarrolla la formación.

Durante el encuentro, Andrés Martínez ha destacado que "este programa es una muestra de cómo la formación dual puede convertirse en una auténtica herramienta de inclusión".

Formacion Soliss

Por su parte, César María Duro ha subrayado la relevancia de la alianza entre ambas entidades: "Desde Fundación SOLISS apostamos por proyectos que generen un impacto directo en las personas y en el territorio".

Compromiso social

Este itinerario forma parte del proyecto FUTUREMPLEO, cuyo objetivo es dotar a las personas participantes de competencias técnicas y personales que incrementan sus posibilidades de éxito en la inserción laboral, prestando especial atención a personas con discapacidad intelectual y/o psíquica.

Con iniciativas como esta, Fundación CIEES y Fundación SOLISS reafirman su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo social en Castilla-La Mancha.