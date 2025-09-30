Eurocaja Rural extiende su estrategia de expansión hacia Andalucía abriendo su primera oficina en Sevilla

Eurocaja Rural continúa con su plan estratégico abriendo su primera oficina en Andalucía, concretamente en la ciudad de Sevilla. Con esta inauguración, la comunidad andaluza se convierte en la novena región donde la cooperativa de crédito tiene presencia tras Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Aragón.

Esta sucursal, ubicada en la calle Virgen de Luján, número 39, en el barrio de Los Remedios, permite a la entidad proseguir su Plan de Expansión puesto en marcha en 2011 con el objetivo de combatir la recesión económica, la exclusión financiera y la dinámica de reducción de oficinas que ha prevalecido en el sector los últimos años, han apuntado en nota de prensa.

Esta apuesta, basada en acercar un modelo de banca cercana y comprometida con nuevos territorios, ha llevado a Eurocaja Rural a tejer una red comercial que ronda las 500 oficinas en todo el territorio nacional.

La sucursal de Sevilla cuenta con horario de apertura al público de 8:30 a 14:00 horas, y al frente se encuentra Leandro Burguete Arévalo, junto a los gestores comerciales Rosa María Vílchez García y Víctor Galván Tomillo. El equipo que lidera esta delegación cuenta con una amplia experiencia en el sector y un firme compromiso de atender a la ciudadanía con cercanía y humanidad.

"El objetivo de esta oficina es proporcionar asesoramiento personalizado, atención cercana y proximidad, así como un amplio y variado catálogo de productos especializados y servicios a medida de los requerimientos de los clientes, léase soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación, banca digital, medios de pago, seguros o asesoramiento en materia de inversión, entre otros", detallan desde Eurocaja Rural.

Con esta apertura, la cooperativa de crédito ratifica su firme compromiso por generar empleo y contribuir a la dinamización de los territorios donde opera con responsabilidad y vocación de servicio, ofreciendo un modelo de negocio de banca tradicional híbrido, que integra las ventajas de la banca digital y las nuevas tecnologías con la presencia física de oficinas.

Entidad de ámbito nacional

Para el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, "nuestro objetivo es ser una entidad de ámbito nacional, generando economía circular" que "genere empleo sin renunciar a nuestro modelo de proximidad y cercanía".

"El factor humano es clave en un área de actividad como la nuestra, donde es indispensable el asesoramiento personal y la atención profesional para generar confianza," ha agregado, como demuestra el hecho de que en 2024, lograran captar "195 clientes nuevos al día" tras abrir una veintena de oficinas.

"Actualmente contamos con más de 500.000 clientes y 100.000 socios, nuestro Grupo Económico integra a más de 1.300 profesionales y llegamos a Andalucía con clara vocación de servicio y responsabilidad por proporcionar trato humano, profesionalidad y atención presencial complementada con canales digitales y un amplio y competitivo catálogo de productos y servicios", ha sentenciado.

Compromiso social

La entidad destaca que su llegada a Andalucía no se reduce a la apertura de la nueva oficina, sino también a la "extensión del compromiso social" a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (PEP).

Con estas herramientas, la cooperativa de crédito impulsa numerosos programas de apoyo a colectivos vulnerables, fomento del empleo, inclusión social y colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro.

Iniciativas como las 'Ayudas Sociales', las Ayudas 'Workin' (dirigidas a promover la inserción laboral de personas con discapacidad) o acciones solidarias como la Carrera contra la ELA, que este año se celebrará el 5 de octubre y cuya recaudación se dona íntegramente a entidades que luchan contra esta enfermedad.

"Con su implantación en Sevilla, Eurocaja Rural pone también a disposición del territorio andaluz esta vertiente solidaria, con el objetivo de contribuir activamente al bienestar de la sociedad y al desarrollo sostenible de la comunidad", insisten.

Igualmente, Eurocaja Rural destaca su lucha contra la exclusión financiera garantizando el acceso a una atención cercana y personalizada y promoviendo la igualdad de oportunidades (tanto en municipios con baja densidad de población como en grandes ciudades) ofreciendo cobertura y servicio pues otras entidades han cesado su actividad, asegurando que sus residentes, empresas, Administraciones Públicas, etc. puedan realizar gestiones bancarias sin barreras. Hasta la fecha, Eurocaja Rural es la única referencia financiera en 71 localidades, donde residen más de 89.000 habitantes.