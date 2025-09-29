Oferta de empleo: una multinacional japonesa ofrece 52 puestos en su fábrica de alta tecnología en Cuenca

Hace más de un año que la potente multinacional japonesa de la automoción Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN) aterrizó en Cuenca con su planta de producción prometiendo la creación de hasta 350 puestos de trabajo.

Al respecto, en los últimos días han publicado un anuncio donde buscan a 52 personas para incorporarse este mes de octubre con contratos de formación en alternancia, una oportunidad sin precedentes para formar parte de su plantilla.

La llegada de SEBN supuso un hito para Castilla-La Mancha al ser la primera fábrica de la firma en España. La compañía adquirió en 2023 unas instalaciones en el polígono industrial 'Palancares' de Cuenca para transformarlas en un complejo de producción de mazos de cables de alta tensión, un componente esencial para la nueva familia de coches eléctricos urbanos que la marca SEAT producirá en Martorell (Cataluña) así como Volkswagen en Navarra.

El proyecto comenzará en su máxima capacidad a finales de este 2025 y situará a Cuenca como "un polo estratégico para el desarrollo de la movilidad eléctrica", según declaró en la inauguración la consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta, Patricia Franco.

Las condiciones de estas 52 plazas permiten combinar trabajo remunerado y formación especializada desde el primer día. En este sentido, SEBN se compromete a proporcionar la formación necesaria para el desempeño de las funciones.

Para dar a conocer todos los detalles de la oferta de empleo, se ha organizado una jornada de presentación que tendrá lugar este lunes 29 de septiembre a las 11:45 horas en la Delegación de Educación de Cuenca. La sesión estará dirigida por Hans Paul Thyssen, director financiero (CFO) de Sumitomo Electric Bordnetze España.

Toda la información y el formulario de inscripción están disponibles en el portal de Empleo y Formación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.