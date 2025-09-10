Castilla-La Mancha incluirá en las cuentas de 2026 una línea para impulsar el liderazgo femenino en las empresas

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado este miércoles en Albacete que el Gobierno regional incluirá en el presupuesto de 2026 una partida de 200.000 euros destinada a apoyar a mujeres que lideran proyectos empresariales en Castilla-La Mancha.

Se trata de una iniciativa pionera que, según ha explicado, permitirá abrir "una nueva línea para impulsar proyectos que cuiden la presencia de la mujer en el ámbito directivo, empresarial y económico.

Franco ha subrayado que esta línea se dirige a respaldar organizaciones como la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (AMEPAP), que trabajan para reforzar la presencia femenina en los ámbitos que representa la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Tarifa Plana Plus

La consejera ha recordado que esta medida se suma a otras ya en marcha, como la Tarifa Plana Plus, dotada con 22 millones de euros. "Se han recibido más de 10.500 solicitudes, de las que 2.776 corresponden a mujeres", ha detallado, señalando además que una de cada cuatro peticiones procede de la provincia de Albacete.

En su intervención, Franco ha reconocido que, aunque en los últimos años ha crecido el número de mujeres en puestos de responsabilidad, "hay que seguir escalando" para que no solo ocupen cargos en pequeñas y medianas empresas, "sino también en grandes compañías y multinacionales".

Desayuno en la Feria

Durante el desayuno organizado por AMEPAP en la Feria de Albacete, la consejera ha agradecido el trabajo de estas asociaciones, que "han surgido en toda la región en los últimos años para impulsar la presencia de la mujer en el sector empresarial y el liderazgo femenino".

La presidenta de AMEPAP, Vanesa Serrano, ha destacado que la asociación ha iniciado contactos con el ámbito rural albaceteño "para promover el emprendimiento femenino en los pequeños municipios". "Hay muchas mujeres que se encuentran más perdidas, no saben cómo empezar y no conocen nuestra asociación", ha señalado.

También han participado en el desayuno el presidente de FEDA, Artemio Pérez, quien ha defendido que "todavía representan un porcentaje muy pequeño en la dirección de empresas y por eso tenemos que seguir insistiendo en que necesitamos más mujeres en los puestos de mando".

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha asegurado que "no hay mejor política de desarrollo rural que las políticas de género", y la concejal de Emprendimiento de Albacete, Lucrecia Rodríguez, ha garantizado que el Ayuntamiento va a "caminar de la mano y a luchar por todas las mujeres de Albacete y la provincia".

Además, Patricia Franco ha avanzado que este jueves arranca el Pacto Horizonte 2030, con las primeras conclusiones de la mesa de la economía productiva. "Se trata del trabajo conjunto con la sociedad de Castilla-La Mancha para marcar la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico con la mirada puesta en el 2030", ha afirmado.