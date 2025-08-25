Mercadona abre un nuevo supermercado en Cuenca tras una inversión de 10 millones de euros

Mercadona ha abierto este lunes un nuevo supermercado en Cuenca. Se encuentra en la calle Hermanos Becerril y ha supuesto el cierre de las tiendas ubicadas en las calles Hinojo y Joaquín Turia debido a que no cumplían los estándares requeridos por la compañía.

El nuevo supermercado responde al modelo de Tienda Eficiente, reforzando la excelencia en el servicio y presentando mejoras que benefician a los "Jefes" -como internamente denomina Mercadona a sus clientes-, a los trabajadores, proveedores y a la sociedad.

La compañía ha invertido un total de 10 millones de euros en la construcción de la nueva tienda, con 70 proveedores que han dado empleo a 900 personas durante la fase de obras. Este supermercado eficiente, que cuenta con una plantilla de 82 personas con empleo estable y de calidad, tiene una superficie de sala de ventas de 1.742 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer, con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Apertura del nuevo Mercadona de Cuenca.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 195 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, seis de ellas para vehículos eléctricos, y 12 plazas para bicicletas.

Adaptada a las necesidades

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes. Muestra de ello es el surtido que ofrece, que cuenta con comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo "casero", como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos.

Una línea que va en consonancia con la estrategia medioambiental de Mercadona, ya que los platos se sirven en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar, el cartón o el papel.

Además, la nueva generación de supermercados eficientes dispone de unas características pioneras que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable. Un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes.

Ergonomía, tecnología y eficiencia energética

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de las personas que conforman la plantilla, el supermercado incluye múltiples medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos.

Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas.

Apertura del nuevo Mercadona de Cuenca.

Además, la tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección.

Y a nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico. También cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente.

Mercadona en Castilla-La Mancha

Mercadona cuenta con 74 supermercados en Castilla-La Mancha, 59 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y 49 con la sección 'Listo para Comer'. La plantilla supera las 3.749 personas con empleo estable y de calidad, tras la creación de 224 puestos de trabajo en el último ejercicio.

Apertura del nuevo Mercadona de Cuenca.

La compañía mantiene la colaboración constante con proveedores e interproveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local.

En Castilla-La Mancha, la compañía colabora con 87 proveedores de producto y más de 500 proveedores no comerciales y de servicio. Las compras locales de Mercadona alcanzaron los 2.616 millones de euros en el último año, 135 millones de euros más con respecto a la del ejercicio anterior.