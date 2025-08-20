CaixaBank habilita un plan de 10 millones de euros para los afectados por los incendios en Castilla-La Mancha
La primera medida consistirá en anticipar el cobro de las indemnizaciones.
CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo por valor de 10 millones de euros para los damnificados por los incendios forestales que se han producido en Castilla-La Mancha en los últimos días. Los incendios han causado daños en varias zonas forestales y también han afectado a algunas explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a bienes y enseres personales.
La Dirección Territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura ha trabajado en las últimas horas para la activación de este plan extraordinario y para que los afectados por esta situación puedan beneficiarse de estas ayudas que ya están disponibles a través de las oficinas de la red de CaixaBank en Castilla-La Mancha.
“En CaixaBank mantenemos una firme vocación de cercanía con el territorio y con las personas que están sufriendo las consecuencias de estos incendios, que afectan a numerosas zonas de Castilla-La Mancha. Queremos estar a su lado y ofrecerles todo nuestro apoyo en estos momentos especialmente difíciles”, ha asegurado el director territorial de CaixaBank en la comunidad, Juan Luis Vidal.
Anticipo de indemnizaciones y financiación
La primera medida se destinará a anticipar el cobro de las indemnizaciones en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles de las compañías aseguradoras, para facilitar a las familias y negocios que puedan verse afectados el rápido acceso a las compensaciones.
La segunda línea de apoyo que ha puesto en marcha la entidad se canalizará a través de AgroBank, la división de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, y está destinada a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para la adecuación necesaria para continuar su actividad.