Los 60 trabajadores afectados por el ERTE de Eserman en Puertollano salen a la calle para protestar contra los despidos

La plantilla de Eserman y sus familiares se han concentrado en la Concha de la Música de Puertollano (Ciudad Real) para pedir la subrogación de los 60 trabajadores a la nueva contratista y evitar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) planteado.

Según informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, estos 60 empleados se han quedado sin trabajo después de que la entidad finalizara su relación contractual con Repsol Química, para quien realizaban trabajos de logística operativa.

Según el presidente del comité de empresa, Juan Andrés Olmedo, y el secretario general de CCOO Industria en Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, "el ERTE se aplicó sin previo aviso, pese a que Repsol sigue abonando los servicios a Eserman".

Durante la manifestación, han reclamado que se anuncie de inmediato qué compañía asumirá el contrato y han pedido a Eserman que negocie un permiso retribuido hasta el 30 de septiembre.

Arias ha recordado que Repsol Química firmó en 1995 un compromiso con la Inspección de Trabajo para incluir la subrogación en los pliegos de licitación. Y ha criticado la presencia del alcalde de Puertollano en la protesta, ya que "no puede venir solo a hacerse la foto y debe implicarse de forma efectiva en la solución".

"Resolución urgente"

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Ciudad Real, Esther Serrano, ha asegurado que "la subcontratación no puede seguir siendo sinónimo de precariedad".

"Tras la decisión de Repsol de parar temporalmente las unidades del área química para hacer ajustes, lo mínimo es informar y negociar, no impedir de un día para otro el acceso de la plantilla a su puesto", ha lamentado.

Por ello, ha pedido una "resolución urgente", para que todos los empleados puedan volver a trabajar "con normalidad, estabilidad y sin sobresaltos".