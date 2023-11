"Hay que repensar los procesos del agua para una gestión eficiente: el concepto ha cambiado"

Cambiar de mentalidad respecto al uso y la gestión del agua y buscar un modelo más eficiente para adaptarse a los importantes retos que vienen por delante es una de las conclusiones fundamentales que se han alcanzado en la mesa "De residuo a recurso. Una reflexión sobre el valor de la circularidad" del foro sobre el agua que este jueves han organizado Aqualia y El Español El Digital CLM en Toledo.

En esta mesa han participado Marta Casao, responsable del Área de Operaciones y Tratamiento de Aqualia; Mercedes Echegaray, directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, y el alcalde de Hellín, Manuel Serena.

La renovación de las infraestructuras del agua, el replanteamiento de los procesos y la búsqueda de un modelo de gestión más eficiente de todo el ciclo del agua han sido algunos ejes sobre los que ha girado esta interesante mesa de debate en la que todo ha girado sobre la necesidad de entender los retos que vienen por delante y aprovechar el ciclo integral bajo la perspectiva de la circularidad. La reutilización es una de las claves de este nuevo modelo, según han puesto de relieve los tres ponentes de la mesa.

El concepto ha cambiado

En este sentido, Marta Casao ha dejado claro que, a su juicio, "el concepto ha cambiado" y hay que renovar las redes, plantas e infraestructuras con esta nueva mirada, en nun momento en el que el reto es también aprovechar bien los fondos que llegan de la Unión Europea para lograr estos grandes objetivos de eficiencia máxima y reutilización.

Casao ha explicado que la eficiente gestión del agua juega un papel fundamental en la circularidad. "Usar eficientemente el agua y generar productos para liberar recursos naturales es fundamental", ha dicho la responsable de Operaciones y Tratamiento de Aqualia.

A su juicio, el consumo energético actual es "excesivo" y el mayor reto es mejorar las infraestructuras para transformar los procesos actuales. Marta Casao ha dicho que Castilla-La Mancha, con más de 900 municipios, y sólo la mitad con depuradoras, necesita optimizar los rendimientos en este sentido, y Aqualia trabaja intensamente en esta dirección.

Colaboración público-privada

Casao opina que la colaboración público-privada es un "atajo" para encontrar soluciones, y la apuesta de Aqualia es fuerte en materia de investigación, tecnología, digitalización e inversiones. Ha citado, entre otras cuestiones, las nuevas plataformas tecnológicas de Almería y Talavera, como elementos importantes en este camino de la reutilización y la mejor gestión del ciclo del agua.

Por su parte, Mercedes Echegaray, directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, opina que la circularidad del agua es posible y así lo enseña la historia, ya desde los romanos, que, por ejemplo, recogían las aguas de las ciudades para evxitar enfermedades hace 4.000 años.

La directora considera necesario tomar ejemplo de ciudades que se abastecen con agua reutilizada y ha citado el caso de Singapur, donde el 30 por ciento del agua del grifo es reutilizada. Para ello es necesario hacer inversiones y que "el agua en España no sea gratis". "El país más seco de Europa es el que menos cobra por el agua. El que menos recursos tiene más lo regala. El agua es gratis en España, se pago por el uso de las infraesctucturas y a eso hay que darle una vuelta", ha dicho Echegaray, partidaria también de la colaboración público-privada en esta materia.

Un horizonte más estricto

La directora de la Agencia del agua ha advertido de que se avecina un horizonte de depuración más estricto y ha hecho un llamamiento a un aprovechamiento de los productos y subproductos del agua para profundizar en el concepto de circularidad.

El agua, ha explicado, cuestsa 4 euros el metro cúbico en Dinamarca, y en España 1,97 euros. El agua en España es prácticamente gratis "y ese concepto no puede mantenerse, lo que no se paga, no se valora.

Entre los retos de la Agencia, la directora ha citado el plan de depuración y el abastecimiento, además de apoyar a los municipios más pequeños que tienen menos recursos para este ciclo integral. La adecuada y eficiente gestión de los fondos europeos que están llegando es uno de los desafíos mayores en este sentido.

Gestionar mejor la red

Por su parte, el alcalde de Hellín, Manuel Serena, representante en la mesa de una de las comarcas más secas de España, ha valorado especialmente la necesidad de reutilizar el agua y conciencia a los ciudadanos de que se trata de un bien escaso que es fundamental. Serena destaca el valor de las depuradoras en este proceso y dice que este concepto "hay que meterlo en el ADN de las empresas".

"La economía circular debe llegar a las empresas y hay que ayudar a las empresas a que lo hagan bien. Hay que aprovechar los fondos euroepos para esto", ha dicho el alcalde de Hellín, destacando la importancia del sector agropecuario en toda esta problemática. A su juicio, en la Administración pública hay "infiltrar la filosofía" de que es imprescindible "gestionar mejor la red".

Sobre el coste del agua, Manuel Serena opina que hay que cobrar "un precio justo y real", aunque también se ha declarado partidario de que la gente tiene que ser consciente de lo que paga y hay que explicarlo políticamente. "Es un trabajo de todos", ha dicho el alcaldes para quien es fundamental realizar inversiones para que el agua se no pierda.

