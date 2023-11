Castilla-La Mancha y Aqualia refuerzan su compromiso de colaboración público-privada

La consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez y el CEO de Aqualia, Félix Parra, han clausurado foro 'El Agua, Clave del Futuro y la Sostenibilidad en Castilla-La Mancha' celebrado en Toledo reforzando su compromiso la colaboración público-privada para afrontar los retos que afronta la región en esta materia.

En la última de las cuatro mesas que han compuesto este foro organizado por EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM y Aqualia en colaboración con Ayuntamiento, Diputación y Consorcio de Toledo, Mercedes Gómez ha incidido en la necesidad de mantener este tipo de alianzas porque "nos ofrecen apoyo tecnológico y económico que de otra manera tardaríamos en alcanzar en términos de depuración, abastecimiento y renovación de redes en baja de pequeños municipios". En este sentido, la consejera ha recordado que en Castilla-La Mancha el 55% de los municipios tiene menos de 500 habitantes.

Desde Aqualia, Félix Parra ha incidido en las bondades de este tipo de modelo de colaboración que pone a disposición del sector público "la capacidad tecnológica y la financiera" de empresas como la que él dirige en la que trabajan 13.000 personas en todo el mundo.

El precio del agua en España ha sido otro de los puntos tocados en esta mesa. Félix Parra ha recordado que las dos grandes partes en las que se divide el recibo del agua son costes de operación y costes de inversión. "Aquí el agua es barata porque hay muy poca inversión. Eso genera un círculo vicioso ya que cuanto menos se renueva una infraestructura, más cuesta mantenerla", explicaba.

A esto, Mercedes Gómez agregaba que en España "el agua también es barata porque está subvencionada" y ponía el acento en analizar "el coste medioambiental que supone y no se recoge en ninguna tarifa".

Un momento de la intervención de Félix Parra. Foto: Javier Longobardo

"Con la tarifa del agua hay que empezar a ser valientes y cobrar el precio que se tenga que cobrar. En la luz nadie cuestiona que suba cuando hay situaciones como la guerra de Ucrania, pero en el agua, que además necesita de energía para poder utilizarse, sí", abundaba la consejera.

Eficiencia energética

En ocasiones, esos grandes costes no se aprovechan de una manera eficiente como explicaba Parra. "Nos cuesta mucho dinero bombear agua pero nos encontramos con que se puede perder hasta la mitad por el mal estado de las infraestructuras. Esto supone una doble deficiencia por culpa de unas redes que quizá no se ven pero son muy importantes", puntualizaba.

Mercedes Gómez junto a Esther Esteban. Foto: Javier Longobardo

Uno de los caminos que señalaba la consejera para abaratar ese ciclo integral del agua es el de las energías renovables. Mercedes Gómez apostaba por la inclusión de "placas fotovoltaicas que nos permitan reutilizar mucho más esa agua", máxime cuando Castilla-La Mancha en el principal productor de este tipo de energía. Incluso, recalcaba que con este modelo también existe la posibilidad de valorizar los residuos con la producción gas renovable y digestato ese ciclo de depuración.

Por último, Mercedes Gómez se ha referido al recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid al Plan Hidrológico del Tajo del que ha reconocido "no saber en qué se basan para decir que no tienen garantizado el agua".

"El Canal de Isabel II, que ha sido la empresa que se ha personado, ha formalizado un recurso en contra del Plan Hidrológico del Tajo pero no por el trasvase sino porque dicen que no tienen garantizado el abastecimiento. No sé en qué se basan cuando el plan recoge una garantía de 900 hectómetros cúbicos cuando la Comunidad de Madrid consume en torno a 360", reflexionaba.

Sigue los temas que te interesan