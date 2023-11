Suspendida la reunión del viernes para hablar del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Toledo

La reunión prevista para este viernes en la Consejería de Fomento entre el Ayuntamiento de Toledo, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Delegación de Gobierno en la región para tratar el futuro del nuevo cuartel en Toledo ha quedado suspendida. Por el momento, no hay otra fecha prevista para su convocatoria.

Según ha podido saber este periódico, la reunión se ha anulado después de que la Guardia Civil haya decidido no asistir, una decisión que ha generado sorpresa en el resto de partes, ya que en un principio la Benemérita había visto con buenos ojos la celebración de la reunión y no han comunicado los motivos del cambio de posición.

[El nuevo cuartel de Toledo se irá al barrio del Polígono: "La Guardia Civil está encantada"]

Tierraseca "no estaba convocado"

Según ha explicado la propia Delegación de Gobierno a la agencia EFE, la reunión esta convocada para la Guardia Civil, quien tiene que acudir a través del cauce establecido, que es el del delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, quien "no estaba convocado".

Por ello, según la agencia de noticias, la Guardia Civil, siguiendo instrucciones del delegado del Gobierno, ha dicho que no asistirá por dos motivos: "porque es una reunión para abordar aspectos urbanísticos, de los que Guardia Civil no es competente, y porque no se ha trasladado ninguna propuesta por el cauce oficial para trabajar sobre ella".

"El compromiso del Ministerio del Interior con la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia permanece intacto y no está en peligro la inversión, pero puede verse modificado el plazo de ejecución del proyecto, en caso de una modificación de emplazamiento, que requeriría de la redacción de un nuevo anteproyecto", han expresado las mismas fuentes.

[El Gobierno avisa de que llevar a la Guardia Civil al Polígono de Toledo retrasará el cuartel]

Cuartel en el Polígono

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el pasado lunes fuentes del Ayuntamiento toledano y del Gobierno de Castilla-La Mancha confirmaron que el futuro cuartel de la Guardia Civil de Toledo no se levantará en La Peraleda, tal y como estaba previsto inicialmente, sino en el barrio de Santa María de Benquerencia, popularmente conocido como el Polígono.

Una decisión que no había sido comunicada oficialmente ni a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, ni a la Dirección General de la Benemérita, ni a la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha. Según el propio Francisco Tierraseca, esta modificación supondría "un nuevo retraso" para una obra necesaria que lleva años de espera.

Cruce de palabras PP - PSOE

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco, ha lamentado este jueves que la exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, "esté poniendo, desde Madrid, palos en las ruedas a la nueva ubicación del Cuartel de la Guardia Civil".

En el lado opuesto, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha afirmado que las "maniobras" del alcalde, Caros Velázquez, con respecto al nuevo cuartel de la Guardia Civil y su "afán de protagonismo" están retrasando la puesta en marcha de un proyecto para el que el Gobierno de Milagros Tolón ya había logrado el presupuesto, el consenso, los terrenos y la cesión de los mismos.

Sigue los temas que te interesan