La ciudadrealeña Ana López-Casero, nueva presidenta de los grandes grupos textiles del país

La Asociación Retail Textil España (ARTE) ha nombrado a Ana López-Casero Beltrán (Ciudad Real, 1968) como presidenta para liderar la estrategia de representación de los grandes grupos o cadenas comerciales del sector textil a nivel nacional en los ámbitos económico, social e institucional.

López-Casero ocupa desde este mes de octubre el rol que, hasta ahora, asumía con carácter provisional Reyes Herce, directora de Personas de JD Group. Tras la nueva incorporación, Herce continuará siendo miembro de la Junta Directiva de ARTE en calidad de vicepresidenta.

ARTE es una organización integrada por los más importantes grupos del sector textil de este país. A las recientes incorporaciones de Mayoral, Encuentro Modas, Tendam, Parfois, Hugo Boss y Punt Roma, se unen el resto de asociados con anterioridad. Se trata de las empresas All We Wear Group (Awwg), Bimba y Lola, Inditex, H&M, Iberian Sports Retail Group (JD Sports, Sport Zone y Sprinter), Kiabi, Mango, Parfois, Pepco, Primark y Uniqlo. De los diez mayores grupos de moda en España, sólo dos no están todavía en las filas de la entidad: Sociedad Textil Lonia y Desigual. Un total de 40 marcas que emplean a más de 75.000 personas.

Tres décadas de experiencia

Ana López-Casero Beltrán cuenta con 32 años de experiencia en cargos de responsabilidad, como presidenta de organizaciones profesionales en el sector farmacéutico, financiero y tercer sector; además de haber sido también consejera de entidades financieras de ámbito autonómico y de entidades en el ámbito de la sostenibilidad.

La nueva presidenta de ARTE ha dirigido fundaciones de promoción económica, emprendimiento e innovación y ha sido directora de la Fundación Eurocaja Rural y directora general de la Fundación Francisco Luzón para la ELA.

También ha ejercido como mentora de emprendedores en el ámbito rural y de niñas de alto potencial. Actualmente es Patrona en la Fundación Mutualidad de la abogacía.

Sigue los temas que te interesan