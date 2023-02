Denuncian a una empresa de Ciudad Real por "amenazas" y "vacaciones forzadas" a sus empleados

UGT Ciudad Real ha denunciado ante la Inspección de Trabajo los continuos retrasos en el pago de las nóminas, las amenazas de ERE e impagos y la situación de vacaciones forzadas que están sufriendo los 100 trabajadores de la empresa 'Agrocuna' de Daimiel, que se dedica a la distribución de cebollas.

Según han informado el sindicato en nota de prensa, el pasado 30 de enero la compañía comunicó por escrito a toda la plantilla que a partir de esa fecha estaba en vacaciones forzadas y no negociadas, aunque "algunos de ellos están siendo llamados diariamente para ir a trabajar".

Asimismo, "siguen siendo habituales los retrasos en el cobro de las nóminas, así como las amenazas de impagos salariales con el argumento de su situación económica" y, además, "la empresa anunció el inicio de un ERE que aún no ha sido comunicado a la representación legal de los trabajadores".

"No vamos a pertimir más injusticias"

Antes esta situación, UGT ha señalado que no dejará de "velar por la protección de estos trabajadores" y denunciar la situación de incertidumbre y las "presiones" que viven y que "están poniendo en serias dificultades económicas a muchas familias".

De hecho, el sindicato ya tuvo que denunciar el pasado verano la persecución sindical que sufrieron algunos de ellos, llegando a despedir 'Agrocuna' a varias personas que formaban parte de la candidatura de UGT a las elecciones sindicales.

"No vamos a permitir más injusticias con la plantilla y no vamos a parar hasta que la situación no se normalice", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan