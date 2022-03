Correos tendrá que indemnizar a una empleada de Guadalajara por "discriminación"

El juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara ha condenado a Correos a indemnizar con 9.854 euros, incluyendo daños morales, a una trabajadora por vulnerar su derecho a la libertad sindical y considera que la empresa tuvo una actuación "muy lesiva" para esta empleada, "demasiado descomedida y desconsiderada".

Así lo recoge sentencia, que ha sido facilitada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que denunció esta situación ante los tribunales.

En concreto, la trabajadora, que forma parte de la bolsa de empleo de Guadalajara, se presentó a las elecciones sindicales como integrante de CSIF y en diciembre de 2019 entró a formar parte del Comité de Empresa de Correos en esta provincia.

Comenzó a ser discriminada

La sentencia, considera probado que desde que fue elegida delegada de CSIF comenzó a ser discriminada por la empresa pública postal, ya que solo recibía jornadas parciales y de corta duración a pesar de sustituir a compañeros con contratos a tiempo completo.

El fallo también recoge que ha habido periodos en los que esta trabajadora ni siquiera ha sido llamada durante meses para trabajar frente a otras personas que tenían peores puestos en la bolsa de empresa o que ni siquiera pertenecían a la misma.

Según la sentencia, no hay causa que justifique que en diciembre de 2020 no fuera contratada a pesar de que existían nueve puestos de trabajo a cubrir por los trabajadores incluidos en la Bolsa de Empleo de Guadalajara, ya que eran para prestar servicios en Guadalajara capital, Pastrana, Azuqueca de Henares y Torrejón del Rey, en el período del 1 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021, pues tenía "un derecho preferente".

Sin embargo, esta trabajadora no fue contratada y sí fueron contratados 9 trabajadores, de los cuales, dos trabajadoras no están incluidas en ninguna bolsa de empleo, tres trabajadores no están incluidos en la Bolsa de Empleo de Guadalajara, ya que pertenecen a la Bolsa de Empleo de Madrid, y cuatro trabajadores tienen un número inferior en el orden de prelación que la actora en la Bolsa de Empleo de Guadalajara.

Por estos hechos, la sentencia ha condenado a Correos a indemnizar con más de 9.000 euros a esta trabajadora, en concreto, a 2.369,29 euros por daños patrimoniales y a 7.485,31 euros por daños morales.

Actitud "desconsiderada"

De hecho, el fallo recoge que la actuación de la empresa "ha sido demasiado descomedida y desconsiderada, y con potencialidad suficiente para originar un sufrimiento personal a la trabajadora que afecta a sus relaciones con sus compañeros de trabajo, castigando a una trabajadora que pertenece a una Bolsa de Empleo, y que está sujeta a una contratación temporal".

Y ha añadido también que la empresa "expande una noción de que un trabajador perteneciente a una Bolsa de Empleo no tiene derecho a presentarse a unas elecciones sindicales, pues la empresa ni siquiera ha hecho el intento de acreditar documentalmente su proceder, pese a que recibió una queja expresa por parte de la trabajadora el 29-7-2020, para que cesara en lo que ella entendía que eran unas conductas antisindicales".

Para CSIF, esta sentencia es ejemplar, ya que aborda cuestiones como las represalias que en este caso afronta una mujer por ejercer un derecho fundamental a la libertad sindical y las consecuencias morales y económicas que sufre por este motivo.

Sigue los temas que te interesan