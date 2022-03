'No siempre yo', la campaña del PSOE de Castilla-La Mancha para exigir igualdad

El PSOE de Castilla-La Mancha ha lanzado en redes sociales la campaña "No siempre yo", con motivo del Día de la Mujer, con la que reivindica que hombres y mujeres alcancen la igualdad laboral, salarial y en el ámbito de la conciliación.

La diputada socialista en las Cortes Diana López ha presentado la campaña en una rueda de prensa ofrecida este martes y ha destacado que es un día en el que hay "mucho que celebrar", ya que ha valorado todos los logros, "éxitos y conquistas" en materia de igualdad que se han alcanzado en los últimos años gracias al trabajo de las feministas a lo largo de la historia.

Tras subrayar que la sociedad debe ser consciente de todos los avances en igualdad que se han logrado y que han sido "cotas muy difíciles de alcanzar", se ha mostrado consciente de que la sociedad aún tiene trabajo por hacer para llegar a "una igualdad real y efectiva" y ha comentado que ese objetivo ha quedado patente en la pandemia, cuando ha quedado reflejado que "sigue existiendo desigualdad, sigue existiendo una brecha en el cuidado doméstico" y que el empleo de la mujer es más precario.

Para visibilizar ese mensaje de que aún no se ha logrado la igualdad plena entre hombres y mujeres, el PSOE de Castilla-La Mancha ha lanzado en redes sociales la campaña "No siempre yo. Trabajar igual. Cobrar igual. Conciliar igual", ha destacado López, que ha resaltado que los socialistas han querido poner el acento en la corresponsabilidad, porque "sin corresponsabilidad no hay igualdad, no hay democracia, porque la igualdad es democracia para todos".

En este sentido, la diputada socialista ha subrayado las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno regional para avanzar en la conciliación y ha recordado el aumento de plazas públicas para la educación de 0 a 3 años, la incentivación de los planes de empleo en la contratación de mujeres o el impulso para que las empresas elaboren sus planes de igualdad.

López ha destacado, asimismo, que el PSOE de Castilla-La Mancha participará en todas las manifestaciones que se han convocado para este martes y a lo largo de toda la semana con motivo del 8M y se ha comprometido a que el partido "seguirá trabajando en un feminismo real e igualitario, y que poco a poco se encamine hacia la igualdad real y efectiva".

