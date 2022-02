Castilla-La Mancha y Globalcaja acercan el comercio exterior a jóvenes de Formación Profesional

La Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, con la colaboración de IPEX, Globalcaja y la Fundación Globalcaja HXXII, ha celebrado en Toledo una jornada de encuentros con experimentados empresarios para jóvenes de FP que han estudiado Marketing y Compraventa Internacional o Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional.

La directora general de FP para el Empleo, Marta Roldán, el director del IPEX, Luis Noé, el director de Red de Globalcaja, Javier Blasco, y la directora general de la Fundación, Carla Avilés, han presentado la jornada a la veintena de alumnos y alumnas que se han formado en estas materias y que, como siguiente paso, van a realizar prácticas en unidades comerciales de ámbito internacional.

El objetivo de este encuentro, que organizan Globalcaja y Fundación Globalcaja HXXII con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, es que los alumnos y alumnas entiendan previamente a su marcha qué demandan las empresas de la región a los técnicos en comercio exterior.

Poner en práctica lo aprendido

Luis Noé ha dado la bienvenida a los jóvenes y les ha transmitido los mejores deseos para esta nueva fase en la que van a tener ocasión de poner en práctica lo aprendido. Noé ha subrayado el interés que tiene para el Gobierno esta iniciativa, en la que dos direcciones generales han aunado esfuerzos para hacer realidad que los jóvenes que se han formado como técnicos en comercio exterior puedan poner en práctica lo aprendido ayudando a empresas de Castilla-La Mancha desde sedes en distintos países. Igualmente, el director del IPEX ha querido agradecer a Globalcaja que hayan creado un producto específicamente para esta actuación, de forma que los participantes no tengan problemas económicos hasta que reciben el dinero de sus becas, así como, junto a la fundación, la organización de la jornada.

En este sentido, Javier Blasco ha explicado que Globalcaja anticipará el 40 % de la subvención a todos los alumnos y alumnas becadas con prácticas en el extranjero y les facilitará una tarjeta con cobertura en todos los países de acogida sin ningún coste para los becados. Blasco ha puesto en valor el servicio de Negocio Internacional de la entidad, un área especializada en operaciones internacionales que ha permitido a Globalcaja cerrar el año pasado con un volumen de operaciones en comercio exterior de 1.200 millones de euros y realizar operaciones de financiación por 160 millones de euros.

“Y lo hemos conseguido a través de nuestro programa Exporta Tu Valor, en el que contamos con un equipo de especialistas y un departamento único en negocio internacional en nuestra región. Por tanto, en Globalcaja encontraréis el socio financiero perfecto que os apoye y preste los servicios que necesitéis cuando operéis en los mercados internacionales”, ha destacado. El director de Red concluyó informando a los jóvenes de que “vamos a poner a vuestra disposición un gestor comercial para que os atienda en cualquier necesidad cuando estéis en vuestros destinos, porque Globalcaja es una entidad de personas para personas”.

Ha intervenido a continuación la directora general de FP para el Empleo recordando que la labor conjunta de ambas direcciones se vio paralizada por la llegada de la pandemia, y se retomó tras los meses iniciales, por lo que ha querido agradecer el trabajo del equipo que lo ha hecho posible en unas circunstancias tan complicadas, el interés y la resiliencia de los alumnos, el apoyo de Globalcaja “porque sin un adelanto muchos no hubiesen podido salir a otro país o no con tranquilidad; un préstamo a coste cero hoy en día no existe”, y a la fundación el haber hecho posible que destacados profesionales con una larga trayectoria en comercio internacional puedan contar su experiencia a los alumnos y alumnas, y resolver sus dudas.

Carla Avilés ha recordado que a la hora de gestar la jornada “pensábamos en una experiencia que pudiese aportar algo a la formación que ya habéis tenido” y ha puesto en valor el recorrido profesional de los dos ponentes, Manuel Norniella, CEO de KOKER, y Alessandro Santese, Export Manager de Duevi, por lo que puede aportar a los jóvenes en materia de comercio exterior.

Prácticas internacionales

A través del Aula Virtual, en formación bimodal y en modalidad bilingüe, el alumnado va a realizar unas prácticas de entre 6 y 8 meses en 20 destinos comerciales, apoyando a las empresas castellano-manchegas que quieran iniciar o consolidar su proceso de internacionalización. El IPEX ha establecido las unida­­­des comerciales y los contenidos de las prácticas.

La DG de FP para el Empleo cuenta con un presupuesto de 600.000 euros para el desarrollo de estas prácticas, con la asistencia del IPEX en la gestión de los destinos internacionales, y de Globalcaja, que aporta el adelanto económico a estos alumnos en condiciones muy ventajosas para que la gestión económica no les suponga un problema.

