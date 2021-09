Amazon, el gigante mundial de comercio electrónico, ha celebrado este jueves que se cumplen diez años desde su llegada a España y lo ha hecho inaugurando su segundo centro logístico en Illescas, localidad la comarca toledana de La Sagra que se ha consolidado como uno de los polos de distribución más pujantes del país, en el que tienen presencia potentes multinaciones como Airbus, Toyota, Michelin o Dia, entre otras.

En el acto de inauguración del nuevo almacén robotizado de Amazon en Illescas, que ocupa más 180.000 metros cuadrados y generará 1.200 empleos indefinidos en los próximos tres años, han participado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; y el alcalde del municipio, José Manuel Tofiño, además de varios dirigentes de la compañía.

La directora general de Amazon en España e Italia, Mariangela Marseglia, ha asegurado durante su intervención que la empresa ha invertido desde 2011 un total de 6.800 millones de euros invertidos en nuestro país, una apuesta "que va a continuar". Así, ha anunciado que los 12.000 empleos directos que genera hoy por hoy la compañía en España serán 15.000 antes de que acabe el año, a los que hay que sumar los 89.000 indirectos vinculados a la actividad de Amazon en España.

Buscan mil trabajadores

En esa línea, el director de Amazon Customer Fullfilment para Francia, Italia y España, Fred Pattje, ha recordado que actualmente la empresa ofrece en todo el territorio nacional más de mil puestos de trabajo indefinidos para cubrir vacantes en diversos sectores como directivos, ingenieros, logística, desarrolladores de software y administración. De hecho, coincidiendo con la inauguración del segundo centro logístico en Illescas, hoy se celebra el 'Career Day', una feria de empleo tanto presencial como telemática en la que Amazon busca trabajadores con todo tipo de experiencia y formación.

Fred Pattje (i) charla con Emiliano García-Page (d). Esteban González / JCCM

El compromiso de Amazon, que según Patjje siguen pasando por generar "empleo de calidad" para más personas en España, es alcanzar los 25.000 trabajadores fijos el año 2025. Para ello continuarán con su proceso de expansión y construyendo nuevos centros logísticos, pasando de los 30 actuales a 40 a finales de este mismo año. Todo ello, según la directora genera de la compañía en España e Italia, para seguir contribuyendo "al desarrollo económico del país". En ese sentido, Marseglia ha recordado que más de 12.000 pymes españoles venden a través de Amazon y que la mitad de ellas exportan sus productos a otros países.

Las bondades de Illescas

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, durante el acto, ha felicitado a Illescas por haberse sabido aprovechar durante los últimos años "las oportunidades del sector logístico" gracias a un tejido empresarial e industrial "fuerte y avanzado", recordando que "empresas punteras" han elegido a la localidad para instalarse en ella.

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Esteban González / JCCM

"Illescas está estratégicamente ubicada, cuenta con las mejores opciones de transporte y comunicación con Madrid, disponibilidad de mano de obra y con compromiso medioambiental", ha asegurado Maroto, que también ha agradecido a Amazon su confianza en España, un país que ha calificado como "atractivo para la inversión extranjera".

Además, ha predicho que en 2020 el comercio online superará el 65 % de la cuota de mercado. "En apenas 20 años, estas grandes plataformas de venta han revolucionado el sector comercial al convertirse en canales de distribución", ha dicho.

Page pide empleo de calidad

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que empresas como Amazon no eligen Illescas por el simple hecho de que la localidad toledana se encuentre en el centro de España y tenga terreno disponible, sino porque allí "se ha madrugado" a la hora de generar las condiciones idóneas para atraer inversiones. "Illescas estaba despierto a las tres de la mañana y Amazon llegó a las seis, que ya es madrugar. Aquí hace veinte años hubo una perspectiva clara de lo que había que hacer y, si el alcalde sigue por el camino que va, a la vuelta de una década dirán que Madrid es una extraordinaria ciudad que está al lado de Illescas", ha añadido con cierta sorna el jefe del Ejecutivo autonómico.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Esteban González / JCCM

Tras agradecer a Amazon su apuesta por Castilla-La Mancha, por la provincia de Toledo y por Illescas, García-Page ha pedido a la compañía que insista en su apoyo a las pequeñas y medianas empresas del país. "Vuestra corresponsabilidad, si seguís ayudando a que puedan trabajar en el mercado online, hace que muchas pymes no vean ni en Amazon ni en este tipo de mercado una amenaza. Os doy las gracias por eso", ha asegurado.

Además, el presidente regional ha reconocido que la llegada del gigante del comercio online a Castilla-La Mancha generó "muchas críticas y muchas dudas" con relación a la calidad del empleo que iba a generar en sus centros logísticos, por lo que ha solicitado a los dirigentes de la empresa "ir avanzando en la dirección de consolidar las plantillas". "Siempre se empieza con empleos más débiles, pero cuando se asientan los mercados van mejorando. Sin precariedad se consolida una sociedad cohesionada y estable. Lo que lleve a barricadas en las calles no ayuda a ninguna economía de las civilizadas, de las que no esclavizan y de las que no abusan", ha finalizado.



Microclima adecuado

De su lado, el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha indicado que "los toledanos presumimos de contar con dos centros de Amazon en el punto logístico con un crecimiento más grande de Europa", en referencia a Illescas, por lo que ha agradecido a la empresa que "siga aportando riqueza a la provincia de Toledo y a la Comunidad Autónoma", deseando que la relación sea "muy duradera y muy fructífera".

José Manuel Tofiño, alcalde de Illescas. Esteban González / JCCM

José Manuel Tofiño, alcalde de Illescas, que ha pronunciado el discurso más reivindicativo de la mañana, se ha felicitado por el hecho de que la localidad se haya convertido en "el centro logístico de España" y "en la punta de lanza de los centros logísticos europeos". "Ahora todo el mundo se apunta ahora tantos pero llevamos 2021 años en el centro de España y hasta hace cinco nadie había creído en nosotros ni en Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Tofiño, que ha reconocido que hoy es "un día de muchísima felicidad y alegría", ha puesto en valor el "microclima" que se ha logrado generar en Castilla-La Mancha "para que empresas de tanta calidad como Amazon estén en Illescas".

Sigue los temas que te interesan