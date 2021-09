El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se reunirá próximamente con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para repasar diversos proyectos de infraestructuras. Especialmente, la construcción de la Autovía-A-43 Mérida-Ciudad Real, tras conocer que la Dirección General de Carreteras se ha cuestionado la idoneidad de los dos trazados planteados y propone en su lugar el acondicionamiento de la N-430 como carretera convencional.

Durante su intervención este jueves en el acto de celebración en Illescas (Toledo) del décimo aniversario de Amazon en España, y ante la presencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, el jefe del Ejecutivo regional ha reconocido que la noticia le "disgustó sinceramente". Considera que esta autovía es "determinante" en la vinculación del Mediterráneo y el centro peninsular con el Atlántico, y más ante una posible celebración del Campeonato Mundial de Fútbol en sede compartida entre España y Portugal en 2030.

Seguir ‘palante’

Si bien ha destacado que la ministra le ha trasladado este jueves la "tranquilidad" de que se seguirá trabajando en la "misma línea" con este proyecto, García-Page ha recordado que los gobiernos "están para cambiar las sinergias", algo que espera que conseguirá el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el mayor "consenso posible", ha subrayado, no sin apostillar: "Y si lo que hay son zancadillas, Reyes, en referencia a la ministra presente en el acto seguir 'palante'".

Respecto a la autovía A-43, ha insistido en que "no tiene ningún pase" que Castilla-La Mancha "no tenga comunicación por autovía o por alta velocidad con el Atlántico", al tiempo que ha considerado que la resolución de la Dirección General de Tráfico relativa al acondicionamiento de la carretera N-430 entre Santa Amalia y Ciudad Real es una "piedra en el camino" y un "informe perfectamente prescindible".

En todo caso, ha destacado que Puertollano, una de las localidades por las que pasaría la opción sur del trazado, "es una pieza determinante e irrenunciable en la planificación de infraestructuras de la comunidad autónoma".

Extremadura no descarta la conversión

Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha asegurado que "no se descarta en ningún caso" la conversión en autovía de la N-430. Ha apuntado que la información que se está dando sobre este tema "no es completa", dado que la nueva orden de estudio de mejora de la infraestructura actual "no elimina la posibilidad de su conversión en autovía y puede ser una primera fase de una autovía".

"No hay que descartar la conversión de la 430 en autovía con esta nueva orden de estudio de mejora de la infraestructura actual, puesto que puede ser perfectamente compatible con una primera fase de la misma y después una autovía", ha detallado la delegada. Además, ha apuntado que "tampoco es descartable que pudiera tener otro trazado".

