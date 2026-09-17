El salario medio en Castilla-La Mancha crece hasta los 1.827 euros, pero sigue 228 euros por debajo de la media nacional

El salario medio alcanzó en Castilla-La Mancha los 1.827 euros mensuales durante 2025 gracias a un incremento interanual del 3,8 %, según el Monitor Anual Adecco sobre Salarios, elaborado por The Adecco Group Institute a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE.

El dato deja una doble lectura para la comunidad autónoma. Los salarios regionales avanzaron cuatro décimas más que los del conjunto del país (3,4 %), pero la brecha continúa siendo considerable: un trabajador castellanomanchego cobró de media 228 euros menos al mes que el promedio nacional (2.055 euros). Una diferencia que se eleva a 2.736 euros al año si se toman como referencia 12 mensualidades.

Castilla-La Mancha se encuentra así entre las 12 comunidades autónomas que permanecieron por debajo del salario medio español en 2025. Solo cuatro lograron superar los 2.055 euros mensuales de referencia nacional: Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña.

La Comunidad de Madrid volvió a ocupar la primera posición en remuneración media, con 2.451 euros mensuales, después de registrar un incremento del 3,5 % durante el último año.

Le siguió el País Vasco, con 2.328 euros y una subida del 3,8 %, mientras que Navarra alcanzó los 2.208 euros (+2,5 %) y Cataluña los 2.203 euros (+3,8 %).

Por debajo de ellas aparece Baleares, que en 2025 rebasó los 2.000 euros mensuales, con 2.027 euros (+4 %). Le siguen Asturias, con 1.943 euros; Aragón, con 1.918; y La Rioja, con 1.884 euros, aunque esta última fue precisamente la comunidad donde más aumentó el salario nominal, un 4,9 %.

La Comunidad Valenciana alcanzó los 1.875 euros (+3 %), mientras Castilla-La Mancha se situó en los 1.827 euros (+3,8 %). Después están Andalucía (1.815 euros) y Murcia (1.772).

En la parte inferior de la clasificación aparecen Canarias, con 1.717 euros, y Extremadura, con 1.709 euros, aunque esta última experimentó un incremento salarial del 4,1 %.

Castilla-La Mancha gana poder adquisitivo

Mientras que el salario medio castellanomanchego creció un 3,8 % en términos nominales durante 2025, el IPC regional lo hizo un 2,4 %. La diferencia permitió que los trabajadores de la comunidad no solo cobrasen más, sino que ganasen capacidad real de compra.

En concreto, el poder adquisitivo del salario medio de Castilla-La Mancha aumentó un 1,4% durante el pasado año.

De hecho, la región registró el tercer mayor crecimiento real de los salarios de toda España, empatada con Cataluña. Solo La Rioja, con una mejora del 2,5 %, y Castilla y León, con un 1,8 %, presentaron un avance superior.

La evolución castellanomanchega también fue claramente mejor que la del conjunto del país. El salario medio español creció un 3,4 %, pero, una vez descontado el IPC nacional del 2,7%, la ganancia real se quedó en el 0,7 %.

Por tanto, la mejora del poder adquisitivo en Castilla-La Mancha fue el doble de la registrada en España.

Diez autonomías ganan poder de compra

El informe refleja una evolución desigual de los salarios reales en España. En 2025, diez comunidades autónomas mejoraron su capacidad adquisitiva, una permaneció sin cambios y seis perdieron poder de compra.

Después de La Rioja y Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña registraron el tercer mayor incremento, con un 1,4 %.

A continuación aparecen Extremadura (+1,3 %), Andalucía (+1 %), Baleares (+0,9 %), País Vasco (+0,8 %), Canarias (+0,8 %) y Madrid (+0,6 %). La Comunidad Valenciana permaneció estable.

En el extremo contrario, seis comunidades terminaron el año con pérdida de poder adquisitivo porque sus salarios crecieron menos que los precios: Navarra (-0,1 %), Galicia (-0,4 %), Aragón (-0,5 %), Murcia (-1,2 %), Cantabria (-1,7 %) y Asturias (-2,8 %).

El Monitor Anual Adecco también permite observar hasta qué punto el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se aproxima a la remuneración media de cada territorio.

En Castilla-La Mancha, el SMI de 2025, fijado en 1.381 euros mensuales en 12 pagas, representa el 75,6 % del salario medio regional.

Es una de las proporciones más elevadas del país. El SMI supone una parte mayor del salario medio en Extremadura (80,8 %), Canarias (80,4 %), Murcia (77,9 %), Andalucía (76,1 %) y Cantabria (76 %).

Por detrás de Castilla-La Mancha aparecen Castilla y León (74,8 %), Galicia (74,1 %), Comunidad Valenciana (73,6 %), La Rioja (73,3 %), Aragón (72 %), Asturias (71,1 %) y Baleares (68,1 %).

El informe señala que una ratio elevada entre el SMI y el salario medio implica un margen de diferenciación retributiva más estrecho, al convertirse el mínimo legal en una referencia para una parte importante de los trabajadores.