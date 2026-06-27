Castilla-La Mancha rescata su "identidad artesana" con un programa de ayudas que ha empleado a 36 personas

Imagen del taller de artesanía que ha visitado la responsable de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. JCCM

El programa de ayudas al relevo en oficios tradicionales y talleres artesanos de Castilla-La Mancha ha facilitado la incorporación al mercado laboral de 36 personas en las tres convocatorias anteriores. Esta iniciativa, que acaba de inaugurar su cuarta edición, acumula una inversión de 5 millones de euros a cargo del erario regional.

La directora general de Empleo, Elena García Zalve, ha visitado al taller El Mono sin Pelo, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y ha subrayado el valor estratégico de esta iniciativa. "Favorece la incorporación de personas a esos oficios que forman parte de la identidad artesana de nuestra región".

La cuarta convocatoria de este programa está dotada con un millón. El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 15 de noviembre.

La directora general ha animado a los talleres de la región a concurrir a este proceso y ha recordado que el programa cubre hasta tres años de contratación, ya sea mediante formación inicial con posterior indefinición o con contratos indefinidos desde el inicio.

Uno de los beneficiarios es El Mono sin Pelo, un espacio especializado en marionetas, gigantes, cabezudos y piezas en cartón piedra. Sus creaciones aportan "color y tradición" y protagonizan cada verano numerosas celebraciones patronales en Castilla-La Mancha y otros puntos de España. Además, este taller participa habitualmente en Farcama, el principal escaparate de la artesanía regional.

García Zalve ha resaltado el "compromiso" de la Administración regional "para garantizar su continuidad al tiempo que formamos talento y generamos empleo estable y de calidad en estas actividades". Desde su puesta en marcha, más de treinta talleres han accedido ya a estas ayudas.