La Junta de Castilla-La Mancha y las cinco diputaciones sellan el décimo plan de empleo: "En 2015, peleaban por 700 euros"

Foto de familia de la firma del Programa de Apoyo Activo al Empleo de Castilla-La Mancha y las cinco diputaciones. JCCM

La Junta de Comunidades y las cinco diputaciones de la región han suscrito el décimo Programa de Apoyo Activo al Empleo, un plan dotado con casi 64 millones de euros que pretende alcanzar a unos 6.400 residentes en municipios de más de 3.000 habitantes. La Administración regional aporta en torno al 61 % del presupuesto, mientras que las respectivas instituciones provinciales se hacen cargo del 39 % restante.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elogiado el clima de entendimiento que caracteriza la relación entre la Junta y las diputaciones. El acuerdo entre todos los actores facilita la continuidad de un programa que se inició con la toma de posesión del toledano como máximo responsable del Ejecutivo regional.

Los planes de empleo se concibieron como "una estrategia de reacción" frente a la realidad tenebrosa que dejó la gran recesión iniciada en 2008. Frente a la "caída abrupta" del mercado del trabajo, la respuesta pública "requería tanto de mensajes potentes como de acuerdos".

Estos planes se mantienen desde 2015, aunque sus objetivos han cambiado y se han adaptado en favor de la "realidad del mercado", un escenario diferente —y menos lesivo— al que caracterizó su inicio. Ahora es "más quirúrgico, dirigido a aquellos que creemos que lo necesitan más, a nichos".

El primer programa fue "una gota de agua en medio de un océano de miseria", ha recordado Page. "Se presentaron miles de chavales con titulación universitaria, aquella gente ponía de manifiesto que era indispensable pelear por 700 euros".

Además de por la guerra de Irán, la actualidad viene marcada por la irrupción de la inteligencia artificial, una tecnología que supone un "desafío" para empresas y sindicatos. "Las máquinas no tienen convenios colectivos", ha ironizado el jefe del Ejecutivo regional.

Page ha vaticinado que los planes de empleo venideros incorporarán una "pasarela" para reciclar a aquellas personas que se vean desplazadas por la inteligencia artificial.

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha comentado que el plan de empleo vigente, un marco que se extenderá hasta septiembre, ya ha recogido más de 6.800 contratos, de los que más de 4.352 corresponden a mujeres, un 63 % del total —frente al 55 % comprometido—.

Franco ha defendido un modelo que "está desapareciendo en España, pero que en Castilla-La Mancha es marca de la casa". La titular de Economía ha recordado que las personas con dificultades de empleabilidad son los beneficiarios prioritarios de esta idea.

Además de los casi 64 millones comprometidos para el programa, la Junta regará con casi 3,5 millones una línea de apoyo relacionada con la Formación Profesional y con un millón más el cheque de empleo que facilita a los participantes el paso del sector público al ámbito privado.

La anuencia de las diputaciones

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha reivindicado un plan que permite "poder levantar la persiana" a los ayuntamientos con poca capacidad. El mantenimiento de este programa "está tan justificado como hace diez años", ha aseverado. En su provincia, 89 entidades locales se adherirán a esta iniciativa.

Desde la Diputación de Ciudad Real, su presidente, Miguel Ángel Valverde, ha destacado la reducción del desempleo en esta provincia, que ha pasado de tener 65.000 desempleados hasta aproximadamente 31.000 desempleados. "Programas como este ayudan a que personas puedan encontrar una oportunidad o la formación que les pueda dar una oportunidad posterior; en muchas ocasiones, salva situaciones de verdadera angustia", ha añadido.

De su parte, la vicepresidenta tercera de la Diputación de Cuenca, Emma Cano, ha valorado "un programa que funciona de verdad" y ha apostillado que para "los ayuntamientos pequeños es fundamental que en verano haya un trabajador", ya que "se duplica la población y no tienen medios para poder contratar a nadie".

En la misma línea, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha señalado que "el plan de empleo tiene nombre propio, el Plan Page". Además, ha destacado su utilidad para "reinsertar a personas que, de otra manera, no encontrarían un empleo". Al mismo tiempo, "ayuda a los ayuntamientos a mantener los servicios, sobre todo en los pueblos más pequeños".

Finalmente, la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, ha remarcado que su relación con la Junta es de mano tendida: la entidad provincial aporta hasta 9 millones. La apuesta por el empleo y el futuro de la provincia y la región se materializa "con determinación y con lealtad institucional". No obstante, ha recordado que la institución que preside ya ha anunciado un plan de empleo propio con el único objetivo "de sumar y de aunar esfuerzos" para poder llegar "a mucha más gente".