Castilla-La Mancha, entre las comunidades españolas donde la inteligencia artificial afecta menos al empleo

Un estudio del Instituto VRAIN de la Universitat Politècnica de València (UPV) sitúa a Castilla-La Mancha entre las regiones donde el trabajo muestra una exposición por debajo de la media nacional a la inteligencia artificial (IA).

En el conjunto de España, el dato se sitúa entre el 18 y el 22 % e indica que la IA tiene una capacidad real de transformar el trabajo en todo el país y que esta exposición es estructural, manteniéndose estable en los años 2021 y 2022 analizados.

Las diferencias se explican por el peso de las actividades económicas de las zonas. Mientras las zonas urbanas y terciarizadas concentran más empleos susceptibles de ser transformados por la IA, las regiones con más agricultura, manufactura tradicional o construcción presentan un impacto menor.

Los lugares con mayor incidencia de la inteligencia artificial en el empleo son Madrid y Barcelona, con una exposición de más del 21,5 %, mientras que en el extremo opuesto están Soria, Zamora, Teruel, Cuenca y Palencia, con valores entre el 17,5 y el 18,5 %.

Empleo femenino

El estudio también revela una brecha de género evidente. En concreto, el empleo femenino está entre 1,3 y 3 puntos porcentuales más expuesto a la IA que el masculino, llegando a superarse este margen en territorios muy terciarizados.

Esto se debe a que las mujeres se concentran en sectores con más IA, como educación, sanidad, servicios administrativos, comercio o actividades sociales. Y están infrarrepresentadas en empleos menos expuestos, como la construcción, el transporte o las industrias extractivas.