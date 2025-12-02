STAS reclama al Gobierno recuperar la jubilación anticipada del personal de la Junta de Castilla-La Mancha

El sindicato STAS ha entregado este martes en la Delegación del Gobierno en Toledo más de 2.000 firmas para reclamar el "derecho perdido" del personal de la Junta a solicitar la jubilación anticipada parcial.

Así lo ha expresado la sindicalista Pasión Pérez desde las puertas de la Delegación, asegurando que el colectivo "perdió ese derecho tras aprobar el Gobierno central un decreto el pasado diciembre".

El sindicato estima que son alrededor de 300 personas las que podrían haber pedido la jubilación anticipada con la normativa anterior. Y 80 lo han hecho y se la han denegado.

"Se ha cambiado la modalidad contractual porque antes existían contratos relevo para permitir esas jubilaciones", ha afirmado.

"Trabajo físico"

Pérez ha explicado que este personal "hace un trabajo físico" y afecta a todo el personal laboral de oficios, al personal de fomento que está en carreteras, a las auxiliares de enfermería que trabajan en residencias de mayores, al personal de limpieza en los distintos sitios donde trabajan, al personal auxiliar técnico educativo y a los conductores.

Por ello, STAS ha pedido al Gobierno regional que reclame "un nuevo Real Decreto" y ha advertido que la situación afecta al personal laboral de otras administraciones.