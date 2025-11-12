CSIF rechaza la OPE 2025 de personal laboral de Castilla-La Mancha: "Destruye empleo público"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de la Función Pública en Castilla-La Mancha, ha rechazado la Oferta de Empleo Público (OPE) 2025 de personal laboral de la Administración General de la Junta.

Según el sindicato, se han incluido plazas de promoción interna dentro de la tasa de reposición, lo que en la práctica supone "una pérdida de nuevos puestos de trabajo".

"La promoción interna es un sistema de provisión de puestos que permite a los empleados públicos ascender a un cuerpo o escala superior. Pero no aumenta el número total de empleados públicos", ha lamentado.

La OPE comprendería un total de 476 plazas, con 365 en turno libre, 28 para personas con discapacidad y 83 de promoción interna.

Jubilación parcial

Por otro lado, CSIF ha rechazado la OPE porque "no contempla una tasa adicional vinculada a la jubilación parcial".

El presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma, Joaquín Sánchez, ha indicado que "ha sido una oportunidad perdida para reforzar plantillas y garantizar el relevo generacional".

Asimismo, ha alertado del "enorme problema" que existe en el acceso a la jubilación parcial anticipada. "La nueva regulación estatal (Real Decreto-Ley 11/2024) detuvo la continuidad de este derecho: el convenio colectivo permite la jubilación parcial con contrato de relevo temporal y parcial, pero la normativa nacional exige un contrato indefinido y a jornada completa, lo que solo se puede realizar mediante un proceso selectivo público", ha expresado.