Los jefes ideales para los menores de Castilla-La Mancha: un futbolista del Barcelona, la cantante del momento...

Los niños y niñas de Castilla-La Mancha sueñan con tener como jefe a Lamine Yamal y Aitana. Así se desprende de la encuesta 'Qué quieres ser de mayor' elaborada por el Grupo Adecco para valorar la visión de los más pequeños del mercado laboral.

Según la muestra de 152 menores de entre 4 y 16 años de la región, hay diferencias en cuanto al sexo. Los varones prefieren como jefe a Lamine Yamal en un 22,5 %; seguido de Carlos Alcaraz con un 17,5 %; Ibai Llanos con un 15 %; Mbappé con un 12,5 % y Pablo Álvarez con un 10%.

En el caso de las niñas, la favorita es Aitana con un 29 %; seguida de Sara García con un 19,4 %; Rozalén con un 16,1 %; Lola Índigo con un 12,9 %; y su propia madre con un 9,7 %.

Profesiones

En cuanto a las profesiones, también existen grandes diferencias entre niños y niñas de Castilla-La Mancha. Mientras ellas prefieren trabajos vinculados a la educación y la medicina, ellos apuestan por profesiones relacionadas con las fuerzas del orden y el deporte.

En concreto, el 25 % de los niños de Castilla-La Mancha quieren ser policías. Le siguen las profesiones de futbolista en un 15,6 %; youtuber en un 12,5 %; abogado en un 9,4 %; biólogo marino en un 6,3 % y actor en un 3,1 %.

Por su parte el 25 % de las niñas quieren ser profesoras. Le siguen los trabajos de médica con un 18,8 %; futbolista con un 15,6 %; veterinaria con un 12,5 %; cantante con un 9,4 % y cocinera con un 6,3 %.

El futuro del empleo

Los jóvenes castellanomanchegos también han sido preguntados por la posibilidad de emprender en el futuro. Mientras que el 81 % de los varones sí quiere montar su propio negocio, las niñas solo se decantarían por esta opción en un 42,3 %.

Al respecto, los niños se decantarían por negocios sanitarios, del ámbito de la comunicación, el deporte o la gastronomía, mientras que ellas apostarían por empresas de mascotas, de moda y belleza, del ámbito sanitario y educativo.

Por otro lado, el 68 % de las niñas valoran más el tiempo que el salario, mientras que el 57,9 % de los niños prefiere lo contrario. No obstante, una pequeña parte ha apostado por un equilibrio entre ambas opciones.

Por último, el 23,9 % de los más pequeños de Castilla-La Mancha han fijado la edad de jubilación entre los 60 y los 69 años. Y la segunda franja de edad más deseada, con el 19,6 %, es entre los 50 y los 59 años. Además, el 8,7 % considera que se jubilará joven.