Asaja Castilla-La Mancha critica que se "criminalice" a los agricultores por los incendios: "La cosecha se hace en julio"
La organización agraria lamenta que el proyecto de Ley de Acompañamiento vaya a incorporar determinadas restricciones a la siega o la cosecha.
Más información: Asaja se movilizará el 6 de octubre en Toledo ante la "inasumible situación del campo": "No nos vamos a callar"
El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha criticado que se "criminalice" a los agricultores por los incendios forestales y ha avisado al Gobierno regional de que "la cosecha se hace en julio".
Así lo ha expresado durante la reunión que ha mantenido este martes junto a varios miembros del Comité Ejecutivo Regional con Francisco Castañares, uno de los grandes expertos en materia de incendios forestales de España.
"Nosotros hemos visto cómo al agricultor este verano, en Castilla-La Mancha, se le ha criminalizado. Ese agricultor que se lo curró en el covid, la dana y haciendo cortafuegos en los incendios. Ahora mismo, después de todo el movimiento mediático que ha habido, el agricultor tiene una imagen mala", ha lamentado.
Asimismo, ha mostrado preocupación por el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027, por la posible incorporación con rango legal de determinadas restricciones que actualmente se aplican mediante la normativa autonómica de prevención de incendios, como las limitaciones a la siega y la cosecha en situaciones de riesgo extremo.
"Los agricultores lo único que quieren es cosechar en su explotación. No podemos aceptar más comportamientos fundamentalistas de gente que se frota las manos cuando ven que un agricultor tiene que abandonar por culpa de las medidas que están adoptando. Hay que salvar los conejos, hay que salvar el lince, hay que salvar la avutarda, hay que salvar el lobo ¿Y a nosotros?", ha indicado.
Por ello, ha lanzado la advertencia a la Junta de que van a cosechar "en julio, que es cuando toca". "Ellos verán lo que hacen. Son los auténticos enemigos del campo", ha afirmado.
Negociar el proyecto de ley
Por su parte, Castañares ha tildado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de persona "sensible y respetuosa" con la gestión forestal, agrícola y ganadera, por lo que lo ha animado a negociar el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.
El experto ha pedido a los gobiernos adoptar medidas que sirvan para que la gente que está todavía haciendo actividades agrarias, ganaderas o forestales se mantenga. Y que haya más gente que pueda volver de la gran ciudad al campo para realizar ese tipo de actividades.
"Con eso estaremos combatiendo la despoblación y a la larga también los grandes incendios forestales, haya o no cambio climático o haya o no pirómanos o incendiarios", ha sentenciado.