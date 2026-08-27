Castilla-La Mancha fija sus prioridades para la nueva PAC: más ayudas al agricultor activo y un 10 % para jóvenes

Castilla-La Mancha ha comenzado a cerrar con las principales organizaciones agrarias de la región su posición ante la futura Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, con el objetivo de trasladar al Ministerio de Agricultura una propuesta consensuada durante la primera semana de septiembre.

El viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio, ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con responsables de ASAJA, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha para analizar las principales necesidades del campo regional y definir las propuestas que defenderá la comunidad autónoma.

El objetivo, según ha explicado Martín Aparicio, es reclamar "una PAC suficientemente dotada desde el punto de vista financiero", que mantenga el apoyo a las rentas de agricultores y ganaderos y permita responder a los retos sociales, económicos y medioambientales que afronta el sector.

Entre los principales acuerdos alcanzados se encuentra el refuerzo de la figura del agricultor activo, con el propósito de que las ayudas europeas lleguen prioritariamente a quienes desarrollan efectivamente la actividad agraria y obtienen de ella una parte significativa de sus ingresos.

Prioridad para el agricultor activo

Gobierno regional y organizaciones agrarias consideran que este criterio debe continuar siendo uno de los pilares de la futura PAC para conseguir una distribución "más justa y eficaz" de los fondos comunitarios.

También se ha defendido que las principales medidas de apoyo a la renta sean financiadas íntegramente mediante el futuro fondo único comunitario, de manera que existan recursos suficientes para sostener la rentabilidad de las explotaciones.

En este marco se ha abordado igualmente la futura Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie, sobre la que las partes han intercambiado propuestas para tratar de conseguir una aplicación equilibrada y adaptada a las características productivas de Castilla-La Mancha.

Otro de los asuntos tratados ha sido la incorporación de nuevos cultivos a las ayudas asociadas que Castilla-La Mancha planteará al Ministerio para su posible inclusión en el próximo periodo de programación.

Las organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias han coincidido con la Consejería de Agricultura en la necesidad de disponer de instrumentos específicos para aquellos sectores considerados estratégicos y que presentan mayores necesidades de apoyo económico, social o territorial.

El propósito es que la futura PAC pueda adaptarse mejor a las particularidades del campo castellanomanchego y contribuir a mantener la actividad de las explotaciones agrarias y ganaderas.

Un 10 % de los fondos para jóvenes agricultores

El relevo generacional se ha situado también entre las principales prioridades compartidas. Todas las partes han apostado por contar con un presupuesto específico y suficientemente dotado para facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos al sector.

En este sentido, el Gobierno regional ha recordado la propuesta defendida por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Comité Europeo de las Regiones para que la futura PAC destine el 10 % de sus fondos a políticas de incorporación de jóvenes al campo.

Esta propuesta contempla además medidas como ayudas para la implantación de producciones, acceso a maquinaria y otros instrumentos destinados a facilitar el inicio de la actividad agraria.

Una posición que se viene trabajando desde 2025

La reunión de este jueves da continuidad al encuentro mantenido el pasado mes de abril por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, con las organizaciones representativas del sector.

El trabajo conjunto entre la Junta, las organizaciones profesionales agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias se inició, no obstante, hace más de un año. En febrero de 2025 se presentó en Madrid un documento conjunto al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

Posteriormente, en abril de 2025, el presidente regional volvió a entregar este documento durante una reunión celebrada en Bruselas. Ya en octubre, Castilla-La Mancha trasladó otra propuesta al ministro de Agricultura, Luis Planas, con el objetivo de que la posición regional fuera tenida en cuenta en la negociación europea.

Ahora, las propuestas consensuadas con ASAJA, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias serán trasladadas al Ministerio durante la primera semana de septiembre, dentro del proceso de definición de la posición española ante el futuro diseño de la PAC.