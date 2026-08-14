El pedrisco castiga al campo de Castilla-La Mancha: 7.700 hectáreas afectadas y más tormentas en agosto a la vista

Castilla-La Mancha acumula ya casi 7.700 hectáreas de cultivos asegurados afectadas por las tormentas y el pedrisco durante este mes de agosto, según los datos que se reflejan en un comunicado de Agroseguro.

La comunidad se sitúa así entre las regiones españolas más castigadas por una sucesión de episodios tormentosos que, además de dejar importantes daños en el campo, mantienen este viernes en alerta a distintas zonas de la región por lluvias, tormentas y altas temperaturas.

En el conjunto de España, Agroseguro ha recibido declaraciones de siniestro correspondientes a más de 22.300 hectáreas aseguradas por daños de pedrisco, aunque la previsión es que esta cifra supere las 25.000 hectáreas en los próximos días.

Si se incorporan también los daños provocados por otros fenómenos asociados a las tormentas, como el viento o la lluvia, la superficie declarada alcanza ya las 24.400 hectáreas.

El episodio más dañino hasta el momento tuvo lugar el 10 de agosto, jornada en la que se acumularon más de 13.000 hectáreas afectadas en todo el país.

También dejaron importantes siniestros las precipitaciones de los días 3, 6, 8 y 9 de agosto. Agroseguro prevé que las tormentas continúen durante los próximos días e incluso puedan intensificarse.

La uva de vino concentra la mayor parte de los daños

La uva de vino es la producción más afectada en Castilla-La Mancha, con más de 5.600 hectáreas declaradas hasta el momento. El viñedo representa así una parte muy importante de las casi 7.700 hectáreas dañadas en la región, en plena campaña previa a la vendimia.

Tras la uva de vino se encuentran los frutos secos, principalmente el almendro, además de las hortalizas y los cultivos herbáceos. Los daños en Castilla-La Mancha se concentran prácticamente en su totalidad en las provincias de Cuenca y Albacete.

Cuenca acumula casi 4.580 hectáreas siniestradas, una cifra que la convierte en la provincia española con mayor superficie afectada por las tormentas registradas durante este mes. Albacete, por su parte, suma otras 3.084 hectáreas reclamadas.

El impacto de las tormentas también se ha dejado notar en otros cultivos a nivel nacional. La uva de vino supera las 7.500 hectáreas afectadas, mientras que los frutos secos alcanzan cerca de 5.800 hectáreas y los cultivos herbáceos, principalmente el maíz, rozan las 5.050 hectáreas.

Agosto: récord de daños por tormentas

La intensidad de este mes de agosto hace que las cifras acumuladas se acerquen ya a las registradas durante todo el mes de agosto de 2025.

Precisamente, la provincia de Albacete vivió este jueves uno de los episodios más llamativos de esta sucesión de tormentas. En la Sierra del Segura, una intensa granizada cubrió de blanco varios puntos de Nerpio, especialmente en las zonas de Pedro Andrés y la Dehesa.

La cantidad de granizo acumulada llegó a cubrir carreteras y caminos, dejando un paisaje más propio del invierno en pleno mes de agosto. El episodio estuvo acompañado de un brusco descenso de las temperaturas, que pasaron de unos 32 grados a alrededor de 15 en cuestión de minutos.

Las tormentas comenzaron a desarrollarse alrededor de las 15.30 horas a partir de varios núcleos aislados y posteriormente se extendieron por buena parte de la sierra albacetense. En Nerpio se registraron entre 10 y 11 litros por metro cuadrado, aunque el principal impacto se concentró en la intensidad del granizo.

❌⛈️Daños importantes en las huertas de Pedro Andrés (Nerpio) por el granizo. #Albacete #meteoAB



© María Dolores Sánchez pic.twitter.com/FRkoHTy2Ea — Meteo⚡Hellín (@MeteoHellin) August 13, 2026

El episodio también provocó daños importantes en las huertas de Pedro Andrés, donde las explotaciones agrícolas se vieron afectadas por la fuerte granizada. En Paterna del Madera, el pluviómetro situado en el Cortijo de Tortas llegó a registrar 28 litros por metro cuadrado.

Ante la situación, el Gobierno de Castilla-La Mancha activó el jueves el Meteocam en fase de alerta en la provincia de Albacete, después de que AEMET emitiera avisos de nivel naranja por lluvias para las comarcas de Alcaraz y Segura, y Hellín y Almansa, con acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Más tormentas y calor para este viernes

La situación meteorológica no da tregua. Castilla-La Mancha vuelve a estar este viernes entre las comunidades afectadas por los avisos de AEMET, tanto por las altas temperaturas como por las lluvias y las tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene aviso naranja por calor en Toledo y Cuenca, mientras que Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara se encuentran también entre las provincias con avisos por temperaturas elevadas. A ello se suman los avisos por lluvias y tormentas en Albacete, Cuenca y Guadalajara.

AEMET prevé para este viernes un aumento de la inestabilidad debido al acercamiento de una vaguada que durante los próximos días podría evolucionar hacia una dana. Aunque la mañana será en general poco nubosa, por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en el interior peninsular que podrán dejar chubascos y tormentas.

Estos fenómenos podrán ser puntualmente fuertes y estar acompañados de rachas muy fuertes de viento y granizo, especialmente en zonas montañosas del tercio oriental peninsular. Una previsión que mantiene la preocupación en el campo castellanomanchego después de los episodios registrados durante los últimos días.