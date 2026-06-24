Page llama al cierre de filas en Castilla-La Mancha por la PAC y anuncia 120 millones en avales para modernizar el campo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido "toda la unidad y toda la fuerza posible" para defender "frente al Gobierno de España y Bruselas" la posición de la comunidad autónoma en la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC).

Page ha convocado al conjunto del sector agrario y a las diferentes administraciones a consensuar una postura unitaria en favor de los "intereses del campo" de la región en un momento de amenaza para las rentas que la Unión Europea transfiere a la agricultura y la ganadería.

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido la necesidad de evitar divisiones internas en torno al modelo de gestión de la PAC y ha aludido a las bondades de mantener una posición conjunta para reforzar la capacidad de negociación.

Page ha afirmado que la actual negociación en Europa ha desencadenado un frente común entre distintos países y regiones. Al mismo tiempo, ha expresado su confianza en que la Comisión Europea corrija determinadas propuestas sobre la financiación de la PAC.

"Estamos intentando que Bruselas rectifique y ya hay mucho terreno ganado: se van a tener que echar atrás en una propuesta que consideramos negativa", ha señalado.

Entretanto, Page se ha detenido en la importancia de la incorporación de jóvenes al sector agrario y ha advertido —pese a las inversiones realizadas en las últimas décadas— del riesgo que supone para la agricultura europea la falta de relevo generacional.

El presidente autonómico ha vinculado este desafío con problemas más amplios del mercado laboral, como la falta de mano de obra en distintos sectores y las dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo.

Según Page, la PAC debe mantenerse como un instrumento clave para garantizar el futuro del sector agrario y asegurar su viabilidad en los próximos años.

Avales e inversiones

Asimismo, el presidente regional ha avanzado nuevas medidas de apoyo al sector y ha anunciado que el Gobierno regional pondrá en marcha un sistema de avales dotado con 12,5 millones de euros destinado a facilitar inversiones para la modernización de explotaciones agrarias. Esta herramienta prevé movilizar unos 120 millones de inversión.

En la misma línea, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha destacado la reciente inversión de 10 millones destinada a 42 proyectos piloto de innovación vinculados a los sectores agrario, ganadero y agroalimentario.

Además, se ha felicitado por el impacto del programa Maquinaria 4.0, que ha destinado 42 millones a la incorporación de nueva tecnología en las explotaciones. Unos 1.700 equipos y máquinas agrícolas se han incorporado a las explotaciones de la región.

Lizán ha resaltado el trabajo del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf), especialmente en ámbitos como la recuperación de variedades agrícolas y la búsqueda de soluciones frente a los efectos del cambio climático.

Agua para el futuro

Además de la negociación en Bruselas, Page ha reclamado soluciones en materia hídrica para garantizar el futuro de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

El presidente regional se ha mostrado crítico con el funcionamiento de las confederaciones hidrográficas y ha reclamado una mayor capacidad de participación de las comunidades autónomas en la gestión hídrica.

Además, ha insistido en la necesidad de frenar determinadas medidas europeas relacionadas con el agua y ha avanzado que Castilla-La Mancha seguirá presentando alegaciones a los planes hidrológicos.