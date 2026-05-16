PP y PSOE recrudecen su particular batalla política por el agua en Castilla-La Mancha a solo un año de las elecciones

El agua ha vuelto a situarse en el centro del enfrentamiento político en Castilla-La Mancha después de que, a solo un año de las próximas elecciones autonómicas, PP y PSOE hayan cruzado duras acusaciones por la gestión hídrica.

La diputada regional del PP, Lola Merino, ha asegurado este sábado que el agua ha sido "la gran mentira del Gobierno de Page" en Castilla-La Mancha tras 11 años de mandato socialista.

Durante una rueda de prensa en Ciudad Real, Merino ha afirmado que el Ejecutivo autonómico "no ha cumplido ni uno solo de sus compromisos, ni una sola de sus promesas" y ha lamentado que "estamos en 2026 y los regantes y agricultores siguen esperando". "Aquí no ha llegado ni una sola gota de agua, ni se ha regularizado un solo pozo", ha lamentado.

Lola Merino, diputada regional del PP de Castilla-La Mancha.

La dirigente 'popular' también ha criticado el bloqueo del Pacto Regional por el Agua y ha resumido la política hídrica del Ejecutivo regional en "mucho titular, mucha promesa, mucho compromiso y todo mentira".

Merino ha asegurado que, si finalmente no se prorroga la Directiva Marco del Agua, como plantea el portavoz de Medioambiente del grupo socialista en el Parlamento europeo en una carta, supondrá "un recorte generalizado de riego y regadíos y la amenaza del cierre de miles de pozos en Castilla-La Mancha, especialmente en la zona del Alto Guadiana".

El PSOE lo niega

Sin embargo, después de que el pasado viernes el presidente del PP regional, liderado por Paco Núñez, afirmase la eurodiputada socialista castellanomanchega Cristina Maestre se encontraba entre los remitentes de dicha carta a la Comisión Europea rechazando ampliar los plazos de aplicación de la Directiva más allá de 2027, el PSOE de Castilla-La Mancha niega rotundamente esa versión y asegura que la misiva no existe en los términos planteados por los populares.

Álvaro Gutiérrez, delegado de la Junta de Comunidades en la provincia de Toledo.

El secretario general del PSOE de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha lamentado que "después de 48 horas" Paco Núñez siga sin aportar el documento. "Paco Núñez tiene un problema, y es que miente, miente siempre, miente todo el tiempo y miente a todo el mundo", ha señalado. "¿Dónde está esa carta? O bien la enseña o, si no, tiene que rectificar y pedir perdón", ha añadido.

Además, ha acusado al PP castellanomanchego de respaldar las posiciones nacionales de su partido en materia hídrica: "Aplauden y ríen a sus jefes de Madrid cuando vienen y, delante de sus narices, defienden el trasvase Tajo-Segura y el agua para Levante y Murcia".

Gutiérrez también ha pedido a Núñez "que deje de difundir mentiras absurdas y malintencionadas" y ha defendido que "todo el mundo sabe, en Castilla-La Mancha y fuera de Castilla-La Mancha, quién es el que defiende el agua para Castilla-La Mancha: el Gobierno de Emiliano García-Page".