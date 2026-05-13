Castilla-La Mancha consolida su apuesta por el sector vitícola con el reconocimiento de otras 14 variedades de vino

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que este mismo jueves se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) "la nueva regulación que va a reconocer 14 variedades más en el vino, lo que permitirá producir otras cosas y responderá a una petición del sector en la comunidad".

Así lo ha indicado durante la entrega de los Premios Gran Selección Campo y Alma 2026, que ha acogido este miércoles el auditorio 'Pedro Chumillas' de Quintanar del Rey (Cuenca). Un acto en el que Page ha reconocido "el esfuerzo y mérito" de los galardonados, que "dan certidumbre de que lo que queda por venir es mejor todavía de lo que estamos disfrutando".

"Queremos seguir avanzando, intentando aportar cada día un poco más. El plan estratégico del vino de uva airén estará aprobado este año, impulsando el desarrollo de una variedad histórica y tradicional de la región, que con los cambios de moda en el consumo va a ser más clave que nunca", ha asegurado.

Entrega de los Premios Gran Selección Campo y Alma 2026. Foto: JCCM.

Al respecto, ha expresado que Castilla-La Mancha "es la comunidad que más protege a sus productos, con más entidades de garantía de toda España y de las más importantes de Europa".

Defensa de la PAC

Durante su intervención, el presidente regional ha insistido en la necesidad de mantener "la defensa y la unidad" y "pelear con uñas y dientes" por mantener una PAC que "ha permitido multiplicar por 15 la renta agraria en esta región y en España".

Por ello, ante la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, el jefe del Gobierno regional ha confiado en que "el Gobierno de España apriete" en dicha vertiente, en la que existe consenso europeo y sobre el que "las comunidades autónomas estamos muy encima".

Igualmente, ha apostado por "defender el consenso en el agua". "Las confederaciones hidrográficas son de las cosas que peor funcionan en el país y hay que meterlas en vereda", ha expresado.

Por último, ha recordado que encabezará, este verano, "una ponencia que lidera la región en defensa de los fondos y las ayudas para la incorporación de los jóvenes al campo".

Entrega de los Premios Gran Selección Campo y Alma 2026. Foto: JCCM.

Premios

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha reconocido que los Premios Gran Selección Campo y Alma son "el principal exponente de la calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha al unir tradición, innovación y compromiso con el medio rural".

En su intervención, el consejero ha mencionado todos los alimentos reconocidos: vino, queso manchego, aceite de oliva virgen extra, miel de La Alcarria, azafrán de La Mancha, nueces de Nerpio, berenjenas de Almagro, melón de La Mancha, ajo morado de Las Pedroñeras, cebolla de La Mancha, cordero manchego, pan de cruz de Ciudad Real y mazapán de Toledo, además del jamón serrano, amparado por una Especialidad Tradicional Garantizada. Y ha nombrado a las dos empresas que se reconocen, la Mejor Empresa de Producción Ecológica y la Mejor Empresa de Manipulación y Elaboración de Carne de Caza.

"Todos ellos son productos que reflejan la variedad, la fortaleza, el dinamismo y la capacidad que tiene el sector para afrontar los retos que tenemos en nuestro territorio", ha afirmado, a la vez que ha alabado el esfuerzo que ha realizado en los últimos años el sector para mejorar su competitividad.