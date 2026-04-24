Page avanza un plan de relevo generacional en cooperativas para atraer a jóvenes al campo de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este jueves que para el próximo otoño el Gobierno regional va a presentar un plan de relevo generacional enfocado a las cooperativas con el que persiguen favorecer la incorporación de jóvenes al campo.

El regidor autonómico ha hecho este anuncio durante la V edición de los Premios Cooperativos que entrega Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha, celebrados en el Paraninfo de la UCLM en el campus de Ciudad Real, donde también ha avanzado que el próximo lunes participará en la puesta de la primera piedra del Campus Biosanitario.

Durante su intervención, Page ha alabado los valores que representa el "sentido cooperativo" y que según ha lamentado, echa de menos en la actividad política actual.

En este punto ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarías de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca y ha remarcado que "cuanto más social sea la economía mejor le irá al país". De ahí la defensa a ultranza que el mandatario regional ha hecho del sistema cooperativo en todas sus vertientes.

"Seré siempre un defensor del mundo cooperativo y de la economía social", ha señalado, al tiempo que se ha mostrado convencido de que de no haber sido por la existencia de las cooperativas, la región no habría podido multiplicar "su renta agraria original por 15".

En este multitudinario acto, en el que han participado unas 400 personas, Page ha estado acompañado del vicepresidente segundo, JoséManuel Caballero y del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

En línea de lo expresado por el presidente regional, el consejero de Agricultura ha señalado a las cooperativas como "parte fundamental" de la región como avala el dato de que en uno de cada tres municipios castellanomanchegos exista, al menos, una cooperativa y en muchos casos además es la única empresa o la más importante.

En este sentido, Martínez Lizán ha recordado que en Castilla-La Mancha hay 158.000 familias integradas en el movimiento cooperativo, lo que convierte este modelo en "la organización con mayor número de personas asociadas".

Premiados

Respecto a los premios, que han alcanzado su quinta edición, reconocen los méritos y buenas prácticas de Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) de la región.

En el acto han sido reconocidas cinco cooperativas así como la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad de Tomelloso (AFAS) con el premio Valores Solidarios.

Por último, la Insignia de Oro de la organización ha sido impuesta al Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), un centro de investigación que lleva más de 30 años apoyando al sector agroalimentario.