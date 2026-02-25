Asaja lleva al Gobierno de Castilla-La Mancha ante la Fiscalía por la superpoblación de conejos en el campo

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, junto a la responsable del sindicato en la provincia de Toledo, Blanca Corroto.

Asaja de Castilla-La Mancha ha denunciado este miércoles ante la Fiscalía a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a la que acusa de haber cometido un posible delito de prevaricación administrativa en relación a la sobrepoblación de conejos que está afectando a la región desde hace varios años.

La demanda se ha personalizado contra el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha dado a conocer en una rueda de prensa el presidente de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda.

Asimismo, ha explicado que en la demanda se acusa también a la Consejería y a Almodóvar de opacidad, porque la organización agraria no ha tenido acceso a la información que ha ido requiriendo a lo largo de los años en relación a la sobrepoblación de conejos que afecta a la comunidad autónoma.

Para fundamentar su demanda, Asaja ha presentado en la Fiscalía de Toledo un escrito y documentos con información sobre los hechos que se han venido produciendo, al objeto de que el ministerio público pueda evaluar si pudieran ser constitutivos de determinados supuestos e ilícitos penales, entre ellos prevaricación administrativa y opacidad administrativa, ha detallado Fresneda.

En este sentido, preguntado por la posibilidad de que la Fiscalía no admita a trámite la demanda, ha avanzado que Asaja la presentará en un juzgado ordinario, porque entiende que las medidas que se han ido adoptando para afrontar el problema no han dado resultado.

Según Fresneda, después de muchos años de sufrirlo el problema va a más, se ocasionan más daños a los agricultores y cada vez hay más localidades y comarcas que entran en las declaraciones de emergencia cinegética que se aprueban cada año, lo que a su juicio. "Es un hecho evidente de que el problema no se corta, sino que va a más".

También ha mantenido que la Consejería de Desarrollo Sostenible "ha demostrado una absoluta opacidad administrativa, nos han denegado el acceso a la información a través del Portal de Transparencia", al tiempo que ha aseverado: "Hemos pedido información y no nos la han dado, porque a lo mejor es que no la tienen".

"Queremos que la Fiscalía aclare esto, porque será por el bien de los agricultores", ha subrayado el presidente de Asaja de Castilla-La Mancha.

Además, ha anunciado que Asaja va a extender demandas de este tipo "al conjunto de España entera", no solo en materia de la sobrepoblación de conejos, sino en otras cuestiones que están perjudicando a la ganadería y la agricultura como la caza mayor o las zonas de especial protección de aves (ZEPA).

Incorporación de jóvenes

Por otra parte, Fresneda ha comentado que Asaja no descarta acudir a los tribunales por las medidas que se han estado adoptando por el Gobierno de Castilla-La Mancha para la incorporación de jóvenes, si no reciben información pormenorizada por estos procesos.

Al respecto, ha anunciado que Asaja va a exigir a la Administración autonómica que les dé información sobre el procedimiento para la incorporación de jóvenes y las cifras de incorporados en los últimos años, ante los problemas que se están registrando como los retrasos en los informes de impacto medioambiental para los que quieren poner nuevos regadíos.

Estos informes "o no llegan o llegan muy tarde", ha advertido Fresneda, que ha considerado: "No se puede ser más irresponsable", al tiempo que ha llamado la atención sobre otros problemas que se están detectando como retrasos en el pago de expedientes de incorporación, la "asfixiante burocracia", o los "miles de recursos de alzada" que se están presentando por los beneficiarios.

Además, Asaja quiere que se le faciliten datos como el número de jóvenes que se han incorporado en el último Programa de Desarrollo Rural (PDR), si se ha logrado bajar la edad media de los profesionales del sector, el reflejo de la tasa de incorporación en mantenimiento del tejido productivo, y cuántos de los incorporados que han recibido ayudas siguen en la agricultura o la ganadería.