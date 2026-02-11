Castilla-La Mancha flexibilizará los requisitos de la PAC a agricultores y ganaderos afectados por el temporal

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado una flexibilización permitida por la Política Agraria Común (PAC) en cuanto al cumplimiento de determinados requisitos para que las pérdidas provocadas por las sucesivas borrascas que están azotando a la península no afecten a la renta de agricultores y ganaderos a la hora de cobrar ayudas.

Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, antes de presidir en Toledo la reunión del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles.

El consejero ha recordado que el martes su departamento informaba de la activación del protocolo de actuación que permite aplicar en las solicitudes de la PAC el reconocimiento de "causa de fuerza mayor de forma individualizada en aquellas explotaciones de ovino y caprino que se hayan visto afectadas por la lengua azul".

Por ello, la Consejería ha pedido un informe de daños a cada una de las provincias de la región, para hacer una primera estimación. "Pero sigue lloviendo y habrá que esperar todavía unos días para ver el alcance total de daños que se han producido y ver qué medidas se pueden ir implementando, evidentemente con ayudas europeas que están para eso y que están en el ofrecimiento actualmente", ha afirmado.

Cultivos

Según Lizán, el cultivo que más preocupa es la aceituna, ya que todavía no han terminado las labores de recolección. "Puede quedar entre un 20 y un 30 por ciento de esa recolección, que va a afectar finalmente a la previsión estimada que había de producción del aceite", ha lamentado.

Y ha lamentado que la climatología también vaya a dificultar las labores de siembra, sobre todo de leguminosas, que tendrían que llevarse a cabo en estas fechas.

"Habrá que ver cómo evoluciona también el contexto climatológico y qué posibilidades hay de hacer las labores agropecuarias que hay que realizar en nuestras explotaciones", ha sentenciado.