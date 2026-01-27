El Ayuntamiento estima que unos 100 tractores llegarán a Toledo este jueves y provocarán notables afecciones al tráfico

El Ayuntamiento de Toledo estima que la tractorada convocada para este jueves 29 de enero en la capital reunirá alrededor de un centenar de vehículos agrícolas procedentes de distintos puntos de Castilla-La Mancha.

La movilización forma parte del denominado Superjueves del campo español, una jornada de protestas convocada en múltiples ciudades del país y que, en Castilla-La Mancha, tendrá como único escenario la capital regional.

Los tractores comenzarán a acceder a la ciudad a primeras horas de la mañana y se concentrarán en el recinto ferial de La Peraleda, punto de encuentro hasta las 11:00 horas, momento en que iniciarán la marcha por el recorrido urbano autorizado.

El itinerario previsto transcurre por la avenida de Barber, la avenida de la Reconquista, avenida de Madrid, el entorno de la Puerta de Bisagra y el paseo de la Vega, hasta alcanzar el Casco Histórico.

Por primera vez, los vehículos agrícolas accederán hasta la plaza de Zocodover, corazón de Toledo, donde se leerá un manifiesto por parte de los organizadores.

Los tractores atravesarán la plaza sin detenerse, mientras los manifestantes a pie llegarán hasta ese punto caminando desde la plaza de toros.

Afecciones al tráfico

El Ayuntamiento prevé importantes incidencias en el tráfico a lo largo de toda la mañana, aunque confía en que el inicio de la tractorada a las 11:00 horas evite coincidir con la hora punta de entrada a colegios y centros de trabajo.

Según ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, este martes se ha celebrado una reunión técnica entre la Policía Local y la Policía Nacional para coordinar el dispositivo de movilidad y seguridad.

La Guardia Civil también formará parte del mismo controlando los accesos y salidas de la ciudad. Los tractores llegarán por las principales carreteras de acceso —la CM-42, la N-400 por el Polígono y la carretera de Ávila—, mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizarán que la A-42, la autovía Madrid-Toledo, permanezca despejada, desviando los vehículos agrícolas por rutas alternativas cuando sea necesario.



En las próximas horas, el Consistorio detallará los cortes previstos para que los ciudadanos puedan planificar con antelación sus desplazamientos.

Reivindicaciones del sector

La protesta está convocada por las principales organizaciones agrarias -como ASAJA, UPA o COAG-, que reclaman que no se ratifique el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, soluciones efectivas ante los recortes de la Política Agraria Común (PAC), la reducción de la burocracia y una mayor justicia comercial frente a acuerdos que consideran perjudiciales para agricultores y ganaderos.

No es la primera vez que el campo toma las calles de Toledo: en marzo de 2024, cientos de agricultores colapsaron el Casco Histórico en una multitudinaria marcha para denunciar la crisis del sector y las políticas agrarias europeas.