Asaja cree que el acuerdo de la Unión Europea y la India abre "oportunidades" para sectores como el vino y el aceite

Asaja Castilla-La Mancha ha valorado "con cautela" el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la India, afirmando que la exclusión de los productos agrícolas más sensibles es "consecuencia directa de la presión ejercida por las movilizaciones del campo europeo en Bruselas y Estrasburgo en las últimas semanas".

Según la organización agraria, el acuerdo "abre oportunidades para sectores concretos como el vino y el aceite de oliva, que verán reducidos unos aranceles que hasta ahora superaban el 150 % en el caso del vino y el 45 % en el del aceite".

De esta forma, Asaja ha reconocido el interés del acceso a un mercado de más de 1.400 millones de consumidores, especialmente para producciones de alto valor añadido. Y ha puesto el foco en que los productos más sensibles para la agricultura europea como arroz, azúcar, tabaco, carne de vacuno y aves hayan quedado fuera de las concesiones comerciales.

"Esta decisión refleja un cambio de sensibilidad por parte de la Comisión Europea tras las protestas y concentraciones del sector agrario ante las instituciones comunitarias, así como el intenso trabajo desarrollado desde la presidencia del Grupo de Trabajo de Tabaco en el seno de Copa-Cogeca.

Desde la organización el propio comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha confirmado que estos productos permanecerán protegidos, lo que es "imprescindible para evitar impactos graves en sectores estratégicos del campo español". "Este giro demuestra que la movilización del sector funciona y que solo desde la presión y la unidad se puede evitar que la agricultura vuelva a ser la moneda de cambio de los grandes acuerdos comerciales", han afirmado.

No obstante, Asaja ha anunciado que seguirá "vigilante" para que las exclusiones se acompañen de cláusulas de salvaguardia eficaces, reciprocidad real en materia fitosanitaria y controles rigurosos en frontera.

"El acuerdo UE-India solo podrá considerarse positivo si consolida este cambio de enfoque y garantiza la protección del modelo agroalimentario europeo, la viabilidad de las explotaciones y la seguridad alimentaria de los consumidores", han asegurado.

Exigencias

Asimismo, han pedido que los controles en frontera sean reales y eficaces, "especialmente tras conocerse que, según un informe interno de la Comisión Europea, solo se controla de forma física el 0,0082% de las importaciones agroalimentarias".

Por otro lado, han solicitado que se respete estrictamente el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos (LMR) y que no entren en la Unión Europea productos tratados con sustancias prohibidas para los agricultores europeos.

"El acuerdo entre la UE y la India demuestra que una política comercial ambiciosa puede ser compatible con la protección de las principales sensibilidades agrícolas", han asegurado.

Por último, han avisado que tanto Asaja como Copa y Cogeca seguirán "muy comprometidos" a la espera de los textos del acuerdo y de nuevos avances hacia su ratificación y aplicación. "El objetivo es garantizar que se aprovechen las oportunidades y que se sigan salvaguardando plenamente los intereses de los agricultores y las cooperativas de la UE", han sentenciado.