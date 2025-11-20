Castilla-La Mancha pide a los partidos europeos rechazar un marco financiero y una PAC que perjudique a España

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha entregado a la presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas Europeos, Iratxe García, el documento 'Una PAC de futuro', que contiene las propuestas del Gobierno de Page para "lograr una Política Agraria Común justa".

En un encuentro junto a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, y la eurodiputada, Cristina Maestre, el vicepresidente segundo ha reiterado que el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá defendiendo su propuesta de una PAC "con una financiación suficiente sin los recortes anunciados por la Comisión Europea".

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha confiamos en que los principales grupos políticos del Parlamento europeo no acepten un marco financiero ni una PAC que perjudique a España y a la región", ha indicado.

Además, ha expresado que "hemos pedido al Grupo Socialista que se mantenga firme en esta defensa". "A diferencia de lo que han hecho los conservadores, los liberales y los verdes, que ya han parado en su reivindicación e incluso en volcar el presupuesto, los socialistas aún se mantienen en la defensa de una PAC con una financiación justa que garantice la rentabilidad de las explotaciones y la soberanía alimentaria y la protección del trabajo y esfuerzo de nuestros agricultores".

Propuesta alternativa

Caballero ha reiterado que desde el Gobierno autonómico continúan exigiendo a la Comisión "una propuesta alternativa, distinta del presupuesto global de la Unión Europea y, sin duda, una propuesta distinta del presupuesto de la PAC".

"Es realmente importante para Europa, pero especialmente importante para Castilla-La Mancha, una PAC justa, sin recortes y que permita a los agricultores buscar la máxima rentabilidad a sus explotaciones", ha asegurado.

Por último, Caballero ha indicado que esta PAC debe permitir a territorios como Castilla-La Mancha "desarrollarse, avanzar y mejorar la vida de la gente". "Debe garantizar la soberanía alimentaria y que en los próximos años se pueda desarrollar siendo una política de seguridad, como lo ha sido durante todo este tiempo", ha sentenciado.