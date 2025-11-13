Asaja celebra su X Congreso Provincial de Ciudad Real pidiendo que Europa "devuelva la PAC a los corrales"

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha pedido a la Unión Europea "devolver la Política Agraria Común (PAC) a los corrales" y ha criticado duramente la reforma planteada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el X Congreso Provincial de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asaja Ciudad Real, celebrado en Tomelloso (Ciudad Real), Barato ha asegurado que la PAC actual está "mal diseñada y debe rehacerse desde cero".

"Ayer estuvimos presentes en Bruselas y la señora Ursula von der Leyen volvió a jugar con palabras. Lo que queremos son hechos. Le preocupa más la industria y los vehículos que la agricultura en Europa. Y eso es un error", ha afirmado.

Barato ha considerado que la alimentación debería ser tratada como un asunto estratégico, al mismo nivel que la defensa o la energía.

"Sé que el tema del armamento es importante, que la industria de los automóviles lo es para Alemania, pero el mejor misil es la alimentación. Y están jugando con ella", ha advertido.

El presidente de Asaja ha recordado que ya en crisis pasadas Europa sufrió las consecuencias de su dependencia exterior, como ocurrió durante la pandemia.

"Luego vendrán los líos, las pandemias, cuando no tengamos mascarillas ni alimentos porque vienen de fuera. Es un engaño permanente", ha dicho, criticando la "hipocresía" de quienes defienden el cambio climático "mientras permiten importar productos de América que contaminan cruzando el océano".

Barato ha señalado que las políticas actuales de la Comisión "penalizan al agricultor" y son incompatibles con los recursos disponibles. "No se puede exigir más con menos presupuesto. Esta PAC hay que devolverla a los corrales. Tenemos que volver a empezar", ha enfatizado.

El dirigente agrario ha advertido de que el nuevo marco presupuestario europeo reduce en torno a un 20 o 22 % las ayudas, lo que, sumado al efecto de la inflación, supone una pérdida real cercana al 32 %.

"El segundo pilar desaparece prácticamente al pasar a un fondo común. Eso renacionaliza la política agraria y generará desigualdades entre los Estados miembros. Es el fin de la PAC tal y como la conocemos", ha lamentado.

El presidente de Asaja ha reclamado más firmeza a los grandes partidos europeos para rechazar un presupuesto insuficiente y defender un modelo común que no penalice a los agricultores. "Hay que dar la vuelta a esta política entre todos", ha insistido.

"Cultivando futuro"

Bajo el lema "Cultivando el futuro juntos", la jornada en la que ha participado Barato ha abordado los retos de la incorporación de jóvenes al sector, la financiación agraria, las novedades de la PAC y las oportunidades que han ofrecido las nuevas tecnologías al medio rural.

Barato ha puesto en valor los aspectos positivos del sector y ha destacado la recuperación de precios en el cereal, con subidas de cuatro euros por tonelada en cebada y dos en trigo, así como la estabilidad de la ganadería.

También ha resaltado la apertura de nuevos mercados internacionales para el aceite de oliva, anunciando una campaña de promoción en Estados Unidos por 22 millones de euros, financiada por olivareros, cooperativas y agricultores.

La viceconsejera de Agricultura y PAC de la Junta de Castilla-La Mancha, Mariana de Gracia Canales, que ha intervenido en la inauguración, ha puesto el foco en la necesidad de haber incorporado a los jóvenes al sector ante un parque de explotaciones cada vez más envejecido.

"Casi 33.000 explotaciones en nuestra región han estado en manos de mayores de 65 años. Escenarios como este congreso han sido fundamentales para atraer a los jóvenes, hacer pedagogía del sector y mostrar que tiene futuro", ha afirmado. Canales ha recordado las convocatorias de 25 y 50 millones de euros en 2023 y 2024 que han permitido la incorporación de más de 4.000 jóvenes a la agricultura regional.

Asimismo, ha resaltado la importancia de la digitalización y del acompañamiento institucional para haber facilitado la gestión de las explotaciones.