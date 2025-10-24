Núñez reitera que no aceptará "ni un euro de recorte" en la PAC: "Debe garantizar la estabilidad agrícola"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reafirmado su compromiso con el sector agroganadero de la región y ha advertido de que su formación "no aceptará ni un solo euro de recorte en la Política Agraria Común (PAC)", al considerar que "el futuro del campo depende de su rentabilidad".

Durante una visita a la Almazara de Puebla de Almenara (Cuenca), Núñez ha subrayado la importancia de la agricultura y la ganadería como pilares económicos y sociales de la comunidad.

"La agricultura y la ganadería son el epicentro de la economía regional. Defender la PAC es defender la estabilidad de miles de familias que viven del campo", ha señalado.

El líder popular ha reclamado además que las instituciones europeas y nacionales garanticen una PAC "justa, estable y adaptada a las necesidades reales del sector", al tiempo que ha pedido al Gobierno regional "gestión, seriedad y eficiencia para que el campo siga siendo un motor económico de Castilla-La Mancha".

Apoyo

En esta línea, ha reivindicado un modelo de apoyo al sector primario que contemple agua suficiente, precios justos, menos impuestos y menos burocracia. Núñez también ha aprovechado su visita para poner en valor la oveja manchega, una raza autóctona que considera "símbolo de calidad y orgullo de Castilla-La Mancha".

Ha destacado su papel esencial en la economía rural y en la elaboración del queso manchego, uno de los productos más reconocidos de la región dentro y fuera de España.

Cuidar a los nuestros

"Tenemos que cuidar y auspiciar a nuestros ganaderos para garantizar la continuidad de este producto de excelencia", ha afirmado Núñez, que ha apostado por una ganadería moderna, eficiente y sostenible, capaz de generar empleo y fijar población en el medio rural.

"El queso manchego es mucho más que un alimento: es identidad, tradición y futuro para nuestros pueblos", ha destacado el presidente del PP castellanomanchego.

Paco Núñez durante su visita la Almazara de Puebla de Almenara. PP CLM

El dirigente popular ha insistido en que Castilla-La Mancha necesita "un Gobierno que escuche, actúe y defienda a sus sectores estratégicos", y ha asegurado que el Partido Popular "seguirá al lado del campo, de los ganaderos, de los agricultores y de todos los profesionales que hacen posible que esta tierra siga creciendo desde sus raíces".