Page peleará "muy duro" en Europa para evitar un recorte de la PAC que tiene en vilo al campo de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que en los próximos días mantendrá reuniones en importantes foros europeos "para corregir el rumbo que quiere marcar la Unión Europea en la política agraria comunitaria".

El campo se queja de un descenso presupuestario para el periodo 2028-2034 que estiman en un 20 %, aunque otros escenarios dibujan una caída aún mayor. Un tijeretazo que, en palabras del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, "preocupa muchísimo a nuestro futuro y perjudica a Castilla-La Mancha".

"Cuando hablo de la política agraria comunitaria no estamos hablando sólo de las ayudas que van a agricultores y ganaderos, que también, sino a todos los fondos que van al desarrollo rural", ha dicho Page este miércoles durante la inauguración del Centro de Interpretación y Trashumancia de Villar de la Encina (Cuenca).

"Vamos a pelear muy duro"

Allí ha anunciado que Castilla-La Mancha trabajará junto a otras autonomías de distintos colores políticos y con el Ministerio de Agricultura para intentar "marcar la pauta" en Bruselas. "Vamos a pelear muy duro", ha recalcado, y ha defendido que "las cosas hay que hacerlas democráticamente" y que "la palabra es el arma que tiene la política".

"Esta es una batalla de largo recorrido, de fondo, pero de esa batalla depende que se puedan seguir arreglando muchas carreteras, porque hay que arrimar fondos europeos", ha explicado, vinculando la necesidad de corregir el rumbo europeo con la financiación de infraestructuras y servicios en la región.

Page ha lamentado que Europa no haya apostado con más fuerza por la lucha contra el despoblamiento, la soberanía alimentaria y la incorporación de jóvenes al campo. Además, ha criticado que "vivamos en una época en la que los grandes políticos dicen una cosa, pero cuando llega la hora del presupuesto, hacen exactamente lo contrario".

Gasto militar

En la misma línea, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha señalado que "Europa se juega mucho” y que "esta locura por intentar incrementar, sin fin, el gasto militar" está propiciando que "en tan poco tiempo, tengamos que quitar dinero de la sanidad, de la educación, de las prestaciones sociales o del mundo rural".

Sobre el Centro de Interpretación de la Trashumancia de Villar de la Encina (Cuenca) Page ha asegirado que se trata de un reclamo turístico y cultural que cumple, además, una labor de divulgación histórica y arqueológica del entorno.