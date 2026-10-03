Así es la finca con chalet que se vende en Toledo por 9 millones de euros: "Historia, modernidad y un entorno privilegiado"

Idealista cuenta con un amplio catálogo de pisos y casas en venta. Sin embargo, también incluye otro tipo de propiedades dirigidas a unos pocos. Es el caso de la finca con cortijo señorial en venta en Quero (Toledo) por 9 millones de euros.

Tal y como detalla el anuncio, se trata de un terreno de 515 hectáreas, en la que se ubica un chalet con 10 habitaciones y baños en suite.

"Un chalet ideal para disfrutar de la tranquilidad del campo sin renunciar a la comodidad", expresa el anunciante.

Finca en venta en Quero (Toledo). Idealista

Finca en venta en Quero (Toledo). Idealista

Actividad agrícola

En el precio se incluyen varias naves agrícolas, ya que la propiedad cuenta con un gran potencial para desarrollar la agricultura.

En concreto, alberga 100 hectáreas sembradas de ajo, mientras que el resto del terreno se encuentra virgen y apto para el cultivo.

Asimismo, incluye seis pozos privados legalizados y concesión de agua del río Cigüela, además de la aprobación para la construcción de una balsa de agua de 3,6 hectáreas con capacidad para 99.000 metros cúbicos.

Finca en venta en Quero (Toledo). Idealista

"Un terreno que ofrece un equilibrio perfecto entre naturaleza y accesibilidad. Aunque no es urbanizable, su potencial agrícola es innegable. Un espacio que combina historia, modernidad y un entorno natural privilegiado", indican.