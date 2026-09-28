Subastan una finca de Toledo de cinco millones de metros cuadrados con un descuento del 96 %: puja abierta hasta octubre

La plataforma Escrapalia ha sacado a subasta pública una ganga inmobiliaria: una finca de casi cinco millones de metros cuadrados en Toledo capital con un descuento de más del 96%.

El activo de 494,84 hectáreas, ubicado en la zona de Valdecubas, parte de un precio de salida de 1,8 millones de euros, mientras que el valor de tasación original es de 57 millones. Valdecubas es una finca rústica cerca del barrio de Azucaica y de Olías del Rey que funciona principalmente como explotación agrícola y cinegética (caza).

Esta finca se enmarca dentro de un lanzamiento de cuatro activos inmobiliarios procedentes de la fase final de liquidación de Reyal Urbis, uno de los gigantes del sector inmobiliario en España que entró en concurso de acreedores en 2013.

Parcela que se subasta en Toledo. Escrapalia

Aquellos interesados en participar en la subasta deberán realizar un depósito de garantía de algo más de 36.000 euros antes del 19 de octubre, cantidad que será devuelta a quienes no resulten ganadores. Para el mejor postor, dicha cifra se computará como parte del precio final de venta.

Junto al suelo de Yebes, Escrapalia ha lanzado otros tres activos en esta misma tanda que suman otras seis hectáreas más en ciudades como Murcia y Cantamilanos Sur (León) y Isla Cristina (Huelva).

La liquidación de Reyal Urbis sigue en curso, es más, desde que se activó este plan de venta masiva, Escrapalia ha gestionado la subasta de 217 activos inmobiliarios del grupo. Esta nueva finca en Albacete representa una gran oportunidad para acceder a terrenos a un precio ínfimo.