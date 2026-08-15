El mapa del alquiler en Castilla-La Mancha: un piso de 80 m² en Guadalajara cuesta 1.070 euros, el doble que en Puertollano

Un cartel de se alquila frente a un bloque de viviendas. Europa Press

El precio del alquiler en Castilla-La Mancha se ha anotado en julio una subida interanual del 11,7 %, hasta situarse en 9,14 euros por metro cuadrado. Arrendar una vivienda de 80 metros cuadrados ha alcanzado un coste medio de 731 euros mensuales, según los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Durante la última década, el precio medio del alquiler en la región prácticamente se ha duplicado. En 2017, el coste estimado para una vivienda estándar se situaba en los 386 euros, un coste que se ha incrementado en 345 euros en 2026.

La subida ha sido progresiva a lo largo del decenio —con un único paréntesis en 2023—. Desde 2024, los precios han crecido con fuerza hasta alcanzar su máximo en el último dato disponible. El resultado de esta evolución es un aumento del alquiler próximo al 90 % en diez años.

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Pese al repunte constatado, el mercado de alquiler en la región se ha mantenido entre los más asequibles de España. Castilla-La Mancha ocupa la segunda posición entre los territorios con los alquileres más económicos, solo por detrás de Extremadura.

En el conjunto del país, once comunidades autónomas se han situado por debajo del precio medio nacional, fijado en 1.131 euros al mes para un hogar de 80 metros cuadrados.

En el extremo contrario, la Comunidad de Madrid ha encabezado el ranking nacional de precios. El precio medio se ha elevado hasta los 1.542 euros mensuales, lo que equivale a 19,27 euros por metro cuadrado. Islas Baleares se ha situado en segunda posición, con 1.526 euros al mes y 19,07 euros por metro cuadrado.

Cataluña ha completado el grupo de las comunidades autónomas con los alquileres más elevados, con un precio medio de 1.366 euros mensuales para un domicilio estándar. El coste se ha situado en 17,08 euros por metro cuadrado. En el lado opuesto, la vecina Extremadura ha sido la región más barata, con 630 euros al mes y 7,87 euros por metro cuadrado.

Clasificación por ciudades

Dentro de Castilla-La Mancha, las ciudades de Guadalajara y Toledo —las dos más próximas a la Comunidad de Madrid— han presentado los precios de alquiler más elevados para una vivienda de 80 metros cuadrados.

Guadalajara encabeza la clasificación, con una media de 1.070 euros mensuales. En la capital regional, el coste del alquiler mensual ha alcanzado los 939 euros. Ambas ciudades han superado ampliamente la media regional.

Las otras tres ciudades más caras son también capitales de provincia. Alquilar en Cuenca cuesta una media de 749 euros mensuales. Para hacer lo propio en Albacete se necesitan 742 euros. En Ciudad Real, son necesarios 723 euros, casi la misma cuantía que la media regional.

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Fuera de las cinco capitales, Almansa (Albacete) ha sido la ciudad más cara de la región, con una media de 716 euros, seguida de Talavera de la Reina (Toledo), con 704 euros.

Por su parte, Alcázar de San Juan y Valdepeñas, ambas en la provincia de Ciudad Real, han alcanzado los 664 y 661 euros, respectivamente.

Puertollano ofrece el alquiler más barato entre las localidades analizadas por Fotocasa, con una media de 528 euros mensuales para una vivienda tipo.

Las diferencias dentro de Castilla-La Mancha confirman dos realidades concomitantes. Por una parte, la proximidad a Madrid empuja al alza los precios; por otra, las ciudades capitales de provincia resultan más atractivas por su condición de centro económico, académico y cultural, lo que les hace más caras que otras de parecidas características demográficas.