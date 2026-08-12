CCOO alerta del bloqueo a la emancipación juvenil: el alquiler se lleva el 44 % del salario en Castilla-La Mancha

La juventud de Castilla-La Mancha se enfrenta a un mercado laboral con más empleo, pero todavía marcado por la precariedad y, sobre todo, a un acceso a la vivienda que dificulta su independencia. Los jóvenes destinan de media el 44,17 % de su salario al alquiler y solo el 11,2 % consigue emanciparse, según el último Observatorio de Emancipación.

Así lo ha puesto de manifiesto CCOO Castilla-La Mancha con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra este miércoles, 12 de agosto.

La secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud del sindicato, Ana Villaseñor, ha advertido de que el problema no se limita a cuánto cobran los jóvenes, sino también al tipo de empleo que tienen, cuánto trabajan, qué derechos disfrutan y cuánto les cuesta acceder a una vivienda.

En Castilla-La Mancha, el precio del alquiler ha aumentado de media un 13,37 %, mientras que el salario medio de las personas jóvenes de entre 18 y 35 años solo ha crecido un 4,05 %. En concreto, ha pasado de los 13.941 euros de 2023 a los 14.506 euros de 2024.

"Los salarios mejoran, pero no al ritmo del coste de la vivienda", ha señalado Villaseñor, quien ha incidido en que una persona joven puede encontrar trabajo y, aun así, no tener capacidad económica para independizarse.

Más empleo, pero todavía demasiada precariedad

El informe de CCOO refleja que en el segundo trimestre de 2026 Castilla-La Mancha contaba con 300.800 jóvenes activos, de los que 250.200 estaban ocupados. Esta cifra supone aproximadamente el 26 % del empleo total de la región.

Sin embargo, 50.500 jóvenes continúan desempleados, lo que sitúa la tasa de paro juvenil en el 16,79 %.

Para el sindicato, estas cifras deben analizarse más allá del número de jóvenes que tienen trabajo. "Más empleo debe significar también empleo estable, salarios suficientes y capacidad para construir un proyecto de vida", ha defendido Villaseñor.

La temporalidad continúa afectando especialmente a quienes se incorporan al mercado laboral. El 42,98 % de los asalariados de entre 16 y 24 años tiene un contrato temporal, frente al 18% del conjunto de la población asalariada.

Aunque la reforma laboral ha reducido de manera notable esta tasa, que se situaba en el 66,64 % en 2021, CCOO advierte de que la diferencia respecto al conjunto de trabajadores todavía se acerca a los 25 puntos.

"La reforma laboral ha demostrado que es posible reducir la temporalidad, pero no podemos conformarnos con que la precariedad siga llegando de forma especialmente intensa a quienes empiezan su trayectoria laboral", ha señalado la responsable sindical.

El alquiler crece más que los salarios

La evolución salarial ha sido positiva, pero CCOO considera que la mejora queda condicionada por el incremento de los precios de la vivienda. Según los datos de la Agencia Tributaria recogidos en el informe, el salario medio juvenil pasó de 13.941 euros en 2023 a 14.506 euros en 2024, un aumento del 4,05 %.

Mientras tanto, el alquiler ha subido un 13,37 % de media en Castilla-La Mancha, una situación que, según el sindicato, se agrava en ciudades como Toledo y Guadalajara.

Una persona joven necesita destinar el 44,17 % de su salario al alquiler de una vivienda de unos 60 metros cuadrados, un esfuerzo que supera ampliamente el nivel considerado asumible para acceder a una vivienda.

"Si el alquiler crece mucho más rápido, una parte importante de esa mejora acaba absorbida por la vivienda”, ha lamentado Villaseñor.

Una brecha de género de 2.320 euros

Las dificultades de acceso a la vivienda también presentan diferencias entre hombres y mujeres jóvenes. El salario medio de los hombres se situó en 15.560,50 euros, frente a los 13.240,50 euros de las mujeres. La diferencia alcanza los 2.320 euros, lo que supone una brecha salarial del 17,5%.

Esta desigualdad también se traslada al esfuerzo necesario para pagar el alquiler. Según CCOO, una mujer joven debe destinar el 48,4% de su salario al alquiler, frente al 41,18% en el caso de los hombres.

Por ello, el sindicato reclama incorporar la perspectiva de género tanto a las políticas de empleo como a las de vivienda.

Castilla-La Mancha pierde 36.600 jóvenes

La dificultad para acceder a un empleo estable y una vivienda asequible también tiene consecuencias demográficas. Castilla-La Mancha ha perdido 36.600 jóvenes de entre 16 y 35 años desde 2002, lo que supone una reducción del 8 %.

La región es, según CCOO, la segunda comunidad autónoma que más jóvenes ha perdido en este periodo, solo por detrás de Andalucía. Todas las provincias castellanomanchegas han registrado un saldo negativo salvo Guadalajara, que ha ganado 167 jóvenes.

"Si queremos que la juventud se quede en Castilla-La Mancha tenemos que garantizar que pueda vivir aquí con derechos", ha defendido Villaseñor.

La responsable sindical ha advertido de que no se puede abordar el reto demográfico sin garantizar oportunidades laborales y residenciales, especialmente en el medio rural.

CCOO reclama más vivienda pública y empleo estable

Ante esta situación, CCOO Castilla-La Mancha reclama reducir la temporalidad juvenil, mejorar los salarios, reforzar las políticas activas de empleo y desarrollar una formación dual de calidad.

En materia de vivienda, el sindicato considera imprescindible crear y ampliar el parque público de vivienda asequible, además de adoptar medidas sobre el mercado del alquiler.

La organización sindical defiende que el debate sobre la juventud debe ir más allá de las cifras de empleo y centrarse en garantizar las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan construir su proyecto de vida en Castilla-La Mancha, con estabilidad laboral, salarios dignos y acceso a una vivienda asequible.