Castilla-La Mancha pide "transparencia" en la reforma de la financiación: "Es un chantaje con un acuerdo ya cerrado"

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha exigido al ministro de Hacienda, Arcadi España, "transparencia" en la reforma de la financiación autonómica. Además, ha hablado de "chantaje" a las comunidades ante un acuerdo que "ya está cerrado con ERC y Cataluña".

"Estamos ante un contrato de adhesión, un acuerdo ya cerrado con un partido político y con una comunidad autónoma concreta, que es profundamente injusto porque es un modelo que genera privilegios para una comunidad autónoma y agravios para los demás", ha afirmado.

Así lo ha expresado un día antes de la reunión técnica de este martes, que tiene el objetivo de preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se va a celebrar el 29 de julio.

Para Ruiz Molina, existe una "falta de transparencia" que "no se corresponde en absoluto con ningún proceso de negociación de la financiación autonómica en la historia de las comunidades".

Por ello, ha pedido al ministro que Castilla-La Mancha tenga acceso a los mismos datos y a la misma información sobre el modelo que pudiera tener la Generalitat de Cataluña o ERC.

"Este modelo se articula como un chantaje, ya que aquellas comunidades autónomas que no se acojan continuarían con el modelo anterior y, por lo tanto, no se podrían beneficiar de los famosos 21.000 millones que el Gobierno central está dispuesto a aportar", ha lamentado.

Además, ha reiterado la petición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de abordar la financiación en una Conferencia de Presidentes, un foro que ha considerado necesario "ante el rechazo casi unánime de todas las regiones, excepto de Cataluña, la que provoca la propuesta".

"Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que ha hecho llegar al Ministerio una propuesta de financiación y nos gustaría que se discutiera en una Conferencia de Presidentes. Y si no fuera posible, en el CPFF", ha afirmado.

"Principio de igualdad"

Ruiz Molina ha recordado que el modelo que defiende Castilla-La Mancha garantiza el principio de igualdad y parte de la premisa de que la riqueza nacional es de todos, por lo que hay que repartirlo con criterios que garanticen a todas las comunidades tener la misma financiación por habitante.

"Castilla-La Mancha no quiere más que nadie, pero tampoco menos. Queremos la misma financiación por habitante que podría obtener Cataluña con este modelo. Querríamos tener un 10 % más de financiación, lo que separa la financiación de Castilla-La Mancha con respecto a la financiación de Cataluña", ha expresado.

"Que no nos tomen por tontos"

Por todo ello, Ruiz Molina ha pedido al Gobierno que "no les tomen por tontos e intenten escenificar un proceso de negociación que no existe", ya que el acuerdo "parece cerrado al menos sobre el papel".

Asimismo, ha anunciado que pedirá formalmente al Gobierno central que se abstenga en la votación del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera y deje la decisión en manos de la mayoría de las comunidades.

"Lo importante es que el resultado de la votación sea el reflejo del sentimiento que tenemos las comunidades autónomas. Lo demás sería desde luego ficticio y una trágala si con el Gobierno de la Nación y una sola comunidad autónoma sale algo en contra de las 14 comunidades autónomas que nos estamos jugando también el dinero de esa riqueza nacional", ha expresado.