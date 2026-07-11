Sube el precio de la vivienda un 13 % en Castilla-La Mancha: una casa de 90 m2 cuesta 11.000 euros más que hace un año

El precio medio de la vivienda en Castilla-La Mancha ha crecido un 13 % en el segundo trimestre de 2026 con respecto al año anterior, alcanzando los 1.065 euros por metro cuadrado. Pese al crecimiento por encima del conjunto del país, del 12,4 %, continúa lejos del precio medio de España, situado en 2.041 euros por metro cuadrado.

Así lo refleja el Informe de Vivienda publicado por Gesvalt Tasaciones, que detalla que la provincia de Guadalajara lidera el ranking del precio de la vivienda en Castilla-La Mancha con 1.500 euros/m2 tras experimentar una subida del 16,2 % en el periodo citado.

Le siguen Toledo, con 1.109 euros/m2 y una subida del 18,2 %; Albacete, con 1.036 euros/m2 y un incremento del 6,3 %; Cuenca con 812 euros/m2 y una subida del 7,2 %; y Ciudad Real, con un precio de 706 euros/m2 y un incremento del 8,1 %.

La situación implica que adquirir una vivienda estándar de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha requiere de una inversión media de 95.850 euros, frente a los 84.870 euros que costaba este inmueble hace un año, 10.980 euros más en tan solo doce meses.

Castilla-La Mancha, entre las regiones más baratas para comprar

Durante el segundo trimestre del año, se han producido incrementos en el precio de las viviendas de todas las comunidades españolas. En este contexto, comprar un inmueble en Castilla-La Mancha sigue siendo una de las opciones más asequibles.

Con un precio de 1.065 euros/m2, la vivienda solo es más barata en Castilla y León (1.185 euros/m2), Galicia (1.285 euros/m2) y La Rioja (1.307 euros/m2).

A la cabeza están Baleares, con 3.455 euros/m2; Comunidad de Madrid, con 3.333 euros/m2; y Euskadi, con 2.774 euros/m2.

En cuanto a los incrementos, las mayores subidas se concentran en la Región de Murcia (+18,2 %), Cantabria (+14,7 %) y la Comunidad Valenciana (+13,7 %), seguidas de Asturias (+13,2 %) y Castilla-La Mancha (+13 %).

En el lado opuesto están La Rioja (+5,7 %), Baleares (+7,5 %), Extremadura (+7,8 %) y Canarias (+7,9 %).

Alquiler

En cuanto al alquiler, Castilla-La Mancha registra un precio medio de 7,67 euros/m2, con una subida anual del 9,1 %. Guadalajara también es la provincia más cara para alquilar, con 9,41 euros/m2 al mes.

Completan la lista Toledo, con 8,57 euros/m2 y una subida del 12,4 %; Albacete, con 8,04 euros/m2 y un +11,9 %; Ciudad Real, con 6,95 euros/m2 y un +7,9 %; y Cuenca, con 6,73 euros/m2 y un +4,6 %.

Especialmente llamativo es el dato del alquiler por ciudades, un ranking que refleja que las mayores subidas de toda España se han dado en Toledo (+12,4 %) y Albacete (+11,9 %).

No obstante, los niveles de alquiler más altos se concentran en Madrid (22,70 euros/m2 al mes), Barcelona (22,13 euros/m2) y Baleares (20,74 euros/m2).