Trump enfría el negocio de Castilla-La Mancha: las exportaciones a Estados Unidos retroceden un 2,4 % hasta abril

El intento de reactivación del proteccionismo arancelario impulsado por Donald Trump ha detenido el creciente volumen de venta de las empresas de Castilla-La Mancha en la primera economía del mundo. En 2025, las exportaciones de la región en Estados Unidos se contrajeron un 8,1 % respecto a un ejercicio previo de récord. Además, la facturación ha menguado en tres de los cuatro meses del año.

En abril de 2026, las empresas con sede fiscal en la comunidad autónoma han expedido mercancías por valor de 20,8 millones al gigante norteamericano. Se trata de un 25,6 % menos que en el mismo periodo del año anterior. También en enero y marzo se registraron volúmenes inferiores, aunque el buen dato de febrero mantiene la cuenta cerca del nivel parcial del último año.

Durante el primer cuatrimestre, se han enviado bienes valorados en 108,7 millones. En el mismo periodo de 2025, se constató un caudal de 111,4 millones. La caída supone la pérdida de apenas un 2,4 % del negocio en un país concreto, aunque la tendencia choca con el boom del que se benefician las mercantiles de la región en buena parte de los mercados y productos.

No obstante, la evolución mensual de las exportaciones hacia el gigante norteamericano apunta a una cierta ralentización, un comportamiento que contrasta con los avances continuados en otros mercados, especialmente los de la Unión Europea o el continente sudamericano.

La amenaza proferida por Trump este miércoles de "cortar el comercio" con España ante la supuesta poca fiabilidad de Madrid como socio de la OTAN supone, por tanto, una nueva amenaza a un orden comercial internacional aún castigado por restricciones a la movilidad en Oriente Próximo y marcado por la irrupción de mayores —o incluso nuevos— aranceles.

Las compañías castellanomanchegas han vendido casi 2.000 millones en mercancías a Estados Unidos desde 2020. La cifra anual más alta se registró en 2024, cuando la factura rozó los 348 millones.

Con la recuperación posterior a la pandemia, las cifras de ventas se han mantenido en torno a los 300 millones anuales, lo que supone, aproximadamente, un negocio de un millón diario.

Los bienes de equipo y los productos relacionados con la industria agroalimentaria, incluidos los quesos, son las referencias regionales preferidas por los consumidores de Estados Unidos.

En todo caso, el peso del mercado estadounidense en el comercio internacional de Castilla-La Mancha es razonablemente escaso. El pasado año, el mejor para la proyección de las empresas de la región en terceros países, se obtuvieron 11.165 millones procedentes del exterior: apenas el 2,8 % —ni siquiera tres de cada 100 euros— procedieron del gigante norteamericano.

También bajan las compras

Un comportamiento similar al de las ventas se observa con las importaciones. En los cuatro primeros meses del año, los operadores de la región han adquirido bienes por valor de 120,3 millones a compañías de Estados Unidos. Sin embargo, entre enero y abril de 2025 compraron mercancías que costaron 159,6 millones.

La diferencia entre ambos indicadores ofrece una tasa de cobertura más o menos equilibrada, un nivel parejo entre las ventas y las compras entre terceros que ni la economía regional ni la nacional tienen: en 2025, el saldo comercial de la región rozó los 6.800 millones de déficit.

Sin embargo, la cercanía entre ambas cifras se relaciona con un volumen comercial poco jugoso que ni las políticas ni las intenciones de Trump parece que pueda animar.